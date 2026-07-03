San Juan del Río, 3 de julio de 2026.- Empresas, academia y gobierno coincidieron en que el crecimiento económico y el cuidado ambiental deben avanzar juntos, durante el segundo Open House Logística Sustentable y Competitividad Ambiental, realizado en el Auditorio del Instituto Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR).
El encuentro fue organizado por la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) con el propósito de acercar a las empresas soluciones para operar de forma más eficiente y responsable con el entorno.
El presidente de la CANACINTRA San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, señaló que el evento buscó impulsar una logística más eficiente, responsable y sustentable mediante el intercambio de conocimientos, soluciones tecnológicas, buenas prácticas ambientales y alianzas estratégicas.
Asistentes recorren los stands del encuentro, donde se presentaron soluciones tecnológicas y buenas prácticas ambientales para el sector industrial. rotativo.com.mx
El objetivo, precisó, es que las empresas reduzcan su huella ambiental sin comprometer su productividad, a través de espacios de networking y conferencias.
En representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, el síndico del Ayuntamiento sanjuanense, José Francisco Landeras Layseca, sostuvo que la colaboración entre industria, academia y gobierno es clave para un municipio más competitivo y sustentable.
“Desde el Gobierno Municipal reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando de manera coordinada con el sector productivo, impulsando iniciativas que generen inversión y empleo para toda nuestra gente. Felicito nuevamente a la CANACINTRA, por la organización de este encuentro y deseo que las actividades de este día sean de gran provecho”, expresó Landeras Layseca.
El síndico agregó que el encuentro buscó mostrar que el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente deben avanzar de la mano.
El stand de Consumo Inteligente de Energía mostró alternativas para reducir el consumo energético en las empresas de la región. rotativo.com.mx
La cámara industrial mantiene una agenda constante de actividades en el municipio; recientemente abrió la convocatoria del Distintivo SER, que reconoce a organizaciones con buenas prácticas ambientales y éticas, y en meses anteriores realizó su encuentro de negocios para fortalecer las cadenas de valor de la región.
En el acto inaugural estuvieron el subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Ricardo Javier Torres Hernández; el secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, José González Ruiz; el director del ITSJR, Rubén Espinoza Castro; el presidente del Colegio de Ingenieros de San Juan del Río, Mario García Reséndiz, así como integrantes de los comités de la cámara.