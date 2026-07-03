Open House de logística sustentable reúne a industria y academia en San Juan del Río

El encuentro, realizado en el ITSJR, buscó impulsar prácticas ambientales, soluciones tecnológicas y alianzas entre empresas de la región.

Autoridades y empresarios durante la inauguración del Open House de Logística Sustentable en San Juan del Río

Autoridades estatales, municipales y representantes de la CANACINTRA inauguran el segundo Open House Logística Sustentable y Competitividad Ambiental en el ITSJR.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de julio de 2026.- Empresas, academia y gobierno coincidieron en que el crecimiento económico y el cuidado ambiental deben avanzar juntos, durante el segundo Open House Logística Sustentable y Competitividad Ambiental, realizado en el Auditorio del Instituto Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR).

El encuentro fue organizado por la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) con el propósito de acercar a las empresas soluciones para operar de forma más eficiente y responsable con el entorno.

El presidente de la CANACINTRA San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, señaló que el evento buscó impulsar una logística más eficiente, responsable y sustentable mediante el intercambio de conocimientos, soluciones tecnológicas, buenas prácticas ambientales y alianzas estratégicas.

Grupo de asistentes observa una demostraci\u00f3n en un stand durante el Open House en el Tecnol\u00f3gico de San Juan del R\u00edo Asistentes recorren los stands del encuentro, donde se presentaron soluciones tecnológicas y buenas prácticas ambientales para el sector industrial. rotativo.com.mx

El objetivo, precisó, es que las empresas reduzcan su huella ambiental sin comprometer su productividad, a través de espacios de networking y conferencias.

En representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, el síndico del Ayuntamiento sanjuanense, José Francisco Landeras Layseca, sostuvo que la colaboración entre industria, academia y gobierno es clave para un municipio más competitivo y sustentable.

“Desde el Gobierno Municipal reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando de manera coordinada con el sector productivo, impulsando iniciativas que generen inversión y empleo para toda nuestra gente. Felicito nuevamente a la CANACINTRA, por la organización de este encuentro y deseo que las actividades de este día sean de gran provecho”, expresó Landeras Layseca.

El síndico agregó que el encuentro buscó mostrar que el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente deben avanzar de la mano.

Asistentes visitan el stand de Consumo Inteligente de Energ\u00eda con paneles solares durante el Open House El stand de Consumo Inteligente de Energía mostró alternativas para reducir el consumo energético en las empresas de la región. rotativo.com.mx

La cámara industrial mantiene una agenda constante de actividades en el municipio; recientemente abrió la convocatoria del Distintivo SER, que reconoce a organizaciones con buenas prácticas ambientales y éticas, y en meses anteriores realizó su encuentro de negocios para fortalecer las cadenas de valor de la región.

En el acto inaugural estuvieron el subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Ricardo Javier Torres Hernández; el secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, José González Ruiz; el director del ITSJR, Rubén Espinoza Castro; el presidente del Colegio de Ingenieros de San Juan del Río, Mario García Reséndiz, así como integrantes de los comités de la cámara.

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