Canacintra abre la convocatoria del Distintivo SER para empresas e instituciones

San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Juan del Río abrió la convocatoria del Distintivo SER, un reconocimiento dirigido a empresas e instituciones educativas y de gobierno que aplican buenas prácticas en sustentabilidad, ética y responsabilidad social.
El registro permanecerá abierto hasta el 15 de julio y la entrega de galardones se realizará el 20 de agosto, en el marco del encuentro de negocios que organiza la cámara, informó el líder del comité de Educación, Fernando Ferrusca Ortiz, Rector dela Universidad Tecnológica de San Juan.
¿Qué es el Distintivo SER de Canacintra?
Es una acreditación anual para quienes comprueben operación formal, cumplimiento legal y prácticas responsables. La participación es voluntaria y se realiza mediante registro en el sitio de la cámara, con la entrega de las evidencias que pide la convocatoria.
El comité evaluador podrá visitar a las organizaciones para corroborar la información declarada.
El distintivo contempla tres categorías: oro, plata y bronce.
¿Cómo participar en el Distintivo SER?
Pueden inscribirse empresas, instituciones educativas e instancias gubernamentales. El acceso a las bases se abre mediante un código QR disponible en el sitio de Canacintra San Juan del Río.
Entre los beneficios, las organizaciones acreditadas podrán usar una insignia en su papelería y correspondencia durante un año, además del reconocimiento público como entidad responsable.
El organismo respaldó la iniciativa en las acreditaciones que ha sumado en los últimos años, entre ellas el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, Hecho en México y Entorno Laboral Saludable, así como su programa anticorrupción con firmas locales.
El reconocimiento se inscribe en la línea de los esfuerzos de economía circular que impulsa el sector industrial del municipio.
La cámara prevé entregar los galardones durante su encuentro de negocios, foro al que en ediciones previas han asistido representantes de la dirigencia nacional del organismo.