Canacintra abre la convocatoria del Distintivo SER para empresas e instituciones

El galardón reconocerá a empresas e instituciones educativas y de gobierno por sus prácticas ambientales, éticas y sociales, con entrega prevista para agosto.

Líder del comité de Educación de Canacintra presenta el Distintivo SER durante una rueda de prensa en San Juan del Río.

Fernando Ferrusca Ortiz, del comité de Educación, detalló los alcances del Distintivo SER ante representantes de medios de comunicación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Juan del Río abrió la convocatoria del Distintivo SER, un reconocimiento dirigido a empresas e instituciones educativas y de gobierno que aplican buenas prácticas en sustentabilidad, ética y responsabilidad social.

El registro permanecerá abierto hasta el 15 de julio y la entrega de galardones se realizará el 20 de agosto, en el marco del encuentro de negocios que organiza la cámara, informó el líder del comité de Educación, Fernando Ferrusca Ortiz, Rector dela Universidad Tecnológica de San Juan.

¿Qué es el Distintivo SER de Canacintra?

Es una acreditación anual para quienes comprueben operación formal, cumplimiento legal y prácticas responsables. La participación es voluntaria y se realiza mediante registro en el sitio de la cámara, con la entrega de las evidencias que pide la convocatoria.

El comité evaluador podrá visitar a las organizaciones para corroborar la información declarada.

El distintivo contempla tres categorías: oro, plata y bronce.


rotativo.com.mx

¿Cómo participar en el Distintivo SER?

Pueden inscribirse empresas, instituciones educativas e instancias gubernamentales. El acceso a las bases se abre mediante un código QR disponible en el sitio de Canacintra San Juan del Río.

Entre los beneficios, las organizaciones acreditadas podrán usar una insignia en su papelería y correspondencia durante un año, además del reconocimiento público como entidad responsable.

El organismo respaldó la iniciativa en las acreditaciones que ha sumado en los últimos años, entre ellas el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, Hecho en México y Entorno Laboral Saludable, así como su programa anticorrupción con firmas locales.

El reconocimiento se inscribe en la línea de los esfuerzos de economía circular que impulsa el sector industrial del municipio.

La cámara prevé entregar los galardones durante su encuentro de negocios, foro al que en ediciones previas han asistido representantes de la dirigencia nacional del organismo.

gobiernoempresaseducacioncanacintra

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