Muere Alejandro Burillo Azcárraga, dueño del Atlante y arquitecto del Tri, a los 74 años

El empresario forjó una era dirigencial que marcó a la Selección, al Atlante y al tenis mexicano.

Alejandro Burillo Azcárraga, empresario mexicano y exdueño del Atlante, murió a los 74 años

Alejandro Burillo Azcárraga, empresario y dirigente que marcó al fútbol mexicano durante tres décadas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 17, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 17 de abril de 2026. — Alejandro Burillo Azcárraga murió a los 74 años de edad y con él se apagó una de las figuras dirigenciales que más influyó en el fútbol mexicano de las últimas tres décadas.

El empresario, conocido en el medio como "El Güero", fue propietario del Atlante, operó el Consejo de Fútbol de Televisa durante los noventa, condujo tramos decisivos del proyecto de la Selección Mexicana y levantó el complejo que hoy se conoce como Centro de Alto Rendimiento.

Tenía un físico enjuto, atlético, manos encallecidas por las artes marciales y un carácter frontal que marcó a quienes lo trataron.

Sobrino de Emilio Azcárraga Milmo y primo de Emilio Azcárraga Jean, pertenecía a una de las familias más poderosas del país. Esa cercanía con el imperio Televisa le dio plataforma para entrar al fútbol por la puerta grande, aunque su estilo nunca fue el del dirigente discreto.

Era agresivo con los métodos, implacable en los negocios y devoto de la causa deportiva, una combinación poco común entre quienes controlaban la industria.

Bajo su gestión, el Tri llegó al subcampeonato en la Copa América de Colombia en 2001 con Javier Aguirre al frente. Aquella participación no fue accidente. Burillo empujó el acceso del fútbol mexicano al circuito sudamericano por la vía legítima, sin las componendas con relojes Rólex que años antes habían marcado otras gestiones.

Desde una red de socios en Estados Unidos levantó la InterLiga en 2004, un mini torneo entre clubes mexicanos que sirvió de antesala para que los equipos nacionales llegaran a la Copa Libertadores.

A los rivales venezolanos se les compensaba con un millón de dólares para abrir la ruta.

Su relación con la Conmebol siempre fue tensa. Pocos se atrevían a confrontar a Julio Grondona y a Nicolás Leoz en su propia cancha, y Burillo era uno de ellos.

En una cena de gala durante aquella Copa América, cuando sentaron a la delegación mexicana junto a los baños, abandonó el festejo sin dar explicaciones y movió a todo el grupo tricolor a un restaurante en Bogotá.

Antes, en Pereira, cuando el responsable de una cancha se negó a abrir la reja para el entrenamiento del Tri, bastó un gesto suyo al personal de seguridad para que la puerta cediera en segundos.

La ofensiva siguió después del torneo. La propia Conmebol ofreció a México integrarse como miembro asociado para mantener participación en Copa América, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

El plan naufragó cuando Jack Warner y Chuck Blazer, entonces cabezas de la Concacaf, amenazaron a Joseph Blatter con sabotear su reelección si lo permitía.

Ese capítulo dejó al fútbol mexicano sin la integración sudamericana que parecía inminente y al Güero con la sensación de que la política de escritorio había ganado una partida que en el terreno ya estaba resuelta.

La transición tras la muerte del Tigre Azcárraga en 1997 no le fue favorable. Todo apuntaba a que el control de Televisa quedaría en sus manos junto con Emilio Díez Barroso, pero el entorno político lo impidió.

Emilio Azcárraga Jean tomó el mando con un grupo joven —Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y José Bastón, los llamados Cuatro Fantásticos en círculos financieros— y Burillo terminó con una participación importante, pero minoritaria, de las acciones.

Desde ahí se volcó al Atlante, lo mudó a Cancún pese al desaliento de la afición azulgrana en la Ciudad de México, y con el profe Cruz en el banquillo conquistó el título del Apertura 2007 frente a Rayados.

También estuvo muy cerca de quedarse con las Chivas del Guadalajara, justo antes de que Jorge Vergara entrara al cuadro.

La Asociación Civil que administraba al club detectó que el despacho de abogados de los aspirantes coincidía con el bufete jurídico de Televisa, y esa sola observación bastó para inclinar la votación en otra dirección.

Fuera del fútbol, diversificó hacia el tenis con la fundación de Mextenis en 1992, operación que derivó en el Abierto Mexicano de Tenis y en su traslado a Acapulco, decisión que convirtió al torneo en referencia de la ATP con la visita de jugadores del top 10 mundial.

El Centro Pegaso, hoy Centro de Alto Rendimiento, fue otro de sus legados operativos.

Ahí entrena actualmente el Tricolor de cara al Mundial 2026 que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. La instalación nació como casa del Atlante, pasó a manos de la Federación Mexicana de Futbol en 2003 y terminó convertida en la infraestructura más avanzada con la que cuenta el fútbol mexicano para preparar a sus selecciones.

Con él también salió de escena una marca que marcó a una generación: Aba Sport, responsable del uniforme del Tri en Francia 98, aquella playera con la piedra del sol estampada al frente que todavía se exhibe en la memoria mundialista del país.

Sus últimos años los vivió apartado de los reflectores debido a un cáncer de piel que lo fue sacando del espacio público. Cumpliría 75 años el próximo mes.

futboldeportes

Reciente

Tropas israelíes en el sur de Líbano durante el cese al fuego de 10 días anunciado por Donald Trump este jueves.
Internacional

Alto el fuego Israel-Líbano con tropas dentro

El presidente estadounidense anunció un cese de hostilidades de 10 días entre Israel y Líbano y convocó a Benjamin Netanyahu y a Joseph Aoun a la Casa Blanca para la primera cumbre bilateral desde 1983.

Cocineras de El Carrizo preparan gorditas sobre comal de leña durante edición anterior del Festival de la Gordita y Dobladita en San Juan del Río.
San Juan del Río

Festival de la Gordita El Carrizo 2026

La quinta edición del Festival de la Gordita y Dobladita se realiza el 26 de abril en la comunidad de El Carrizo con entrada libre y platillos hechos a mano.

Camioneta Chevrolet Cheyenne consumida por el fuego en la caseta de peaje de Palmillas, rumbo a la Ciudad de México.
San Juan del Río

Arde camioneta en caseta de Palmillas

El fuego consumió por completo la unidad Chevrolet Cheyenne y su carga. No se reportaron personas lesionadas en el hecho ocurrido en San Juan del Río.

Ciudadanos realizan trámites en la Jornada Aquí Contigo Gober en la Unidad Deportiva Maquío de San Juan del Río.
San Juan del Río

2 mil atendidos en Jornada Aquí Contigo SJR

El secretario particular del gobernador Mauricio Herbert Pesquera y el alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezaron la jornada en la Unidad Deportiva Maquío.