San Juan del Río, 10 de abril de 2026. —Familias de la comunidad de Visthá recibieron atención médica, asesoría jurídica gratuita y apoyos para el hogar durante una jornada de bienestar organizada por el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, quien concentró más de 15 servicios en un solo punto para acercarlos a una zona que habitualmente debe trasladarse al centro del municipio para acceder a ese tipo de asistencia.
Familias de Visthá accedieron a más de 15 servicios, incluyendo atención médica y asesoría jurídica gratuita. rotativo.com.mx
El legislador morenista por el Distrito 10 aseguró que el trabajo directo con las comunidades permite detectar necesidades que no siempre llegan al Congreso. En febrero pasado, Inzunza presentó una iniciativa de ley de economía social enfocada en proteger al comercio informal y los oficios que caracterizan a localidades como Visthá y San Pedro Ahuacatlán, ambas con actividad económica arraigada y sin respaldo legislativo estatal hasta ahora.
Familias de Visthá accedieron a más de 15 servicios, incluyendo atención médica y asesoría jurídica gratuita. rotativo.com.mx
"Cuando se trabaja de la mano del pueblo, se demuestra la fuerza que tenemos para lograr cambios reales", señaló Inzunza Ballesteros al referirse a la respuesta de los asistentes, quienes accedieron a servicios de salud, orientación legal y programas de apoyo doméstico sin costo.
Familias de Visthá accedieron a más de 15 servicios, incluyendo atención médica y asesoría jurídica gratuita. rotativo.com.mx
El diputado, quien funge como coordinador de la bancada morenista en la LXI Legislatura del Congreso de Querétaro, indicó que mantendrá recorridos por colonias y comunidades de San Juan del Río para recoger demandas de primera mano. Visthá, ubicada al sur de la cabecera municipal, ha sido foco de atención por temas ambientales y de infraestructura hidráulica en años recientes, además de la presencia de hornos ladrilleros y asentamientos en expansión que demandan servicios públicos.