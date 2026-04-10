Inzunza lleva jornada con 15 servicios a familias de Visthá en San Juan del Río

Diputado morenista acerca servicios de salud, asesoría legal y apoyos directos a familias de la comunidad sanjuanense.

Jornada de bienestar del diputado Inzunza con servicios gratuitos para familias en Visthá, San Juan del Río

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros durante la jornada de bienestar realizada en la comunidad de Visthá, San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de abril de 2026. —Familias de la comunidad de Visthá recibieron atención médica, asesoría jurídica gratuita y apoyos para el hogar durante una jornada de bienestar organizada por el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, quien concentró más de 15 servicios en un solo punto para acercarlos a una zona que habitualmente debe trasladarse al centro del municipio para acceder a ese tipo de asistencia.

Jornada de bienestar del diputado Inzunza con servicios gratuitos para familias en Visth\u00e1, San Juan del R\u00edo Familias de Visthá accedieron a más de 15 servicios, incluyendo atención médica y asesoría jurídica gratuita. rotativo.com.mx

El legislador morenista por el Distrito 10 aseguró que el trabajo directo con las comunidades permite detectar necesidades que no siempre llegan al Congreso. En febrero pasado, Inzunza presentó una iniciativa de ley de economía social enfocada en proteger al comercio informal y los oficios que caracterizan a localidades como Visthá y San Pedro Ahuacatlán, ambas con actividad económica arraigada y sin respaldo legislativo estatal hasta ahora.

Jornada de bienestar del diputado Inzunza con servicios gratuitos para familias en Visth\u00e1, San Juan del R\u00edo Familias de Visthá accedieron a más de 15 servicios, incluyendo atención médica y asesoría jurídica gratuita. rotativo.com.mx

"Cuando se trabaja de la mano del pueblo, se demuestra la fuerza que tenemos para lograr cambios reales", señaló Inzunza Ballesteros al referirse a la respuesta de los asistentes, quienes accedieron a servicios de salud, orientación legal y programas de apoyo doméstico sin costo.

Jornada de bienestar del diputado Inzunza con servicios gratuitos para familias en Visth\u00e1, San Juan del R\u00edo Familias de Visthá accedieron a más de 15 servicios, incluyendo atención médica y asesoría jurídica gratuita. rotativo.com.mx

El diputado, quien funge como coordinador de la bancada morenista en la LXI Legislatura del Congreso de Querétaro, indicó que mantendrá recorridos por colonias y comunidades de San Juan del Río para recoger demandas de primera mano. Visthá, ubicada al sur de la cabecera municipal, ha sido foco de atención por temas ambientales y de infraestructura hidráulica en años recientes, además de la presencia de hornos ladrilleros y asentamientos en expansión que demandan servicios públicos.

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