Querétaro, 15 de abril de 2026. — Casi 400 personas concluyeron el bachillerato a través del programa Impulso Educativo del municipio de Querétaro y recibirán su certificado en próximos días, informó este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.
La participante de mayor edad entre los beneficiarios tiene 70 años, mientras que el promedio del grupo se ubica en 34 años, lo que para el alcalde demuestra que la regularización académica no tiene límite de edad en la capital queretana.
"Una de las personas graduadas, certificadas y que acaban de terminar su prepa con nosotros en el municipio de Querétaro tiene 70 años. Es el ejemplo de cómo en Querétaro salimos adelante.
En Querétaro nunca nos ponemos límites", afirmó Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal. El alcalde adelantó que en próximos días se realizará el evento formal de entrega de certificados con presencia de las familias de los participantes.
El secretario de Desarrollo Social, José "Pepe" Ojeda Dorantes, precisó que el programa busca disminuir el rezago educativo del municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la superación académica.
La convocatoria arrancó en noviembre del año pasado y la capacitación se desarrolló durante tres meses de manera presencial. Los exámenes de acreditación concluyeron en marzo y permiten certificar el grado de bachillerato.
El 65 por ciento de los beneficiarios certificados son mujeres y el 35 por ciento hombres, según el desglose presentado por Ojeda Dorantes. La edad mínima para participar fue de 18 años, conforme a las reglas de operación del programa.
Las dos instituciones educativas que participaron en el proceso —una encargada de la capacitación y otra del examen de acreditación— están dadas de alta ante la Secretaría de Educación Pública, en un esquema diseñado para evitar que la misma instancia funcione como juez y parte.
El funcionario municipal explicó que los principales objetivos del programa son fortalecer el capital humano del municipio capital, elevar la competitividad de la fuerza laboral y disminuir la desigualdad social mediante el acceso a oportunidades educativas para sectores vulnerables.
La iniciativa también busca generar condiciones para reducir el empleo informal y la baja remuneración asociada a la falta de credenciales educativas, en una dinámica que forma parte de las estrategias para combatir el rezago educativo en municipios queretanos.
Macías Olvera adelantó que se evaluará la apertura de una nueva convocatoria del programa Impulso Educativo, sin precisar fecha de lanzamiento ni meta de beneficiarios para la siguiente etapa.