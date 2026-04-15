Una persona de 70 años entre 400 que concluyen bachillerato con Impulso Educativo en Querétaro

El programa Impulso Educativo del municipio capital entregará certificados en próximos días tras concluir tres meses de capacitación presencial.

Beneficiarios del programa Impulso Educativo certifican bachillerato con el municipio de Querétaro

Casi 400 personas certificarán bachillerato tras concluir tres meses de capacitación presencial en el municipio capital

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026. — Casi 400 personas concluyeron el bachillerato a través del programa Impulso Educativo del municipio de Querétaro y recibirán su certificado en próximos días, informó este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

La participante de mayor edad entre los beneficiarios tiene 70 años, mientras que el promedio del grupo se ubica en 34 años, lo que para el alcalde demuestra que la regularización académica no tiene límite de edad en la capital queretana.

"Una de las personas graduadas, certificadas y que acaban de terminar su prepa con nosotros en el municipio de Querétaro tiene 70 años. Es el ejemplo de cómo en Querétaro salimos adelante.

En Querétaro nunca nos ponemos límites", afirmó Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal. El alcalde adelantó que en próximos días se realizará el evento formal de entrega de certificados con presencia de las familias de los participantes.

El secretario de Desarrollo Social, José "Pepe" Ojeda Dorantes, precisó que el programa busca disminuir el rezago educativo del municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la superación académica.

La convocatoria arrancó en noviembre del año pasado y la capacitación se desarrolló durante tres meses de manera presencial. Los exámenes de acreditación concluyeron en marzo y permiten certificar el grado de bachillerato.

El 65 por ciento de los beneficiarios certificados son mujeres y el 35 por ciento hombres, según el desglose presentado por Ojeda Dorantes. La edad mínima para participar fue de 18 años, conforme a las reglas de operación del programa.

Las dos instituciones educativas que participaron en el proceso —una encargada de la capacitación y otra del examen de acreditación— están dadas de alta ante la Secretaría de Educación Pública, en un esquema diseñado para evitar que la misma instancia funcione como juez y parte.

El funcionario municipal explicó que los principales objetivos del programa son fortalecer el capital humano del municipio capital, elevar la competitividad de la fuerza laboral y disminuir la desigualdad social mediante el acceso a oportunidades educativas para sectores vulnerables.

La iniciativa también busca generar condiciones para reducir el empleo informal y la baja remuneración asociada a la falta de credenciales educativas, en una dinámica que forma parte de las estrategias para combatir el rezago educativo en municipios queretanos.

Macías Olvera adelantó que se evaluará la apertura de una nueva convocatoria del programa Impulso Educativo, sin precisar fecha de lanzamiento ni meta de beneficiarios para la siguiente etapa.

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