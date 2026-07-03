Hoteles de Querétaro deberán aplicar protocolo contra abuso sexual infantil

La medida se desprende de una reforma al Reglamento de Establecimientos Mercantiles y cada hotel deberá elaborar su propio esquema de actuación.

Autoridades municipales y representantes del sector hotelero posan ante la pantalla del protocolo Hospedaje Seguro en Querétaro

Funcionarios de Turismo, Gobierno y Seguridad Pública, junto con Corazones Mágicos A.C., presentan la capacitación dirigida a hoteles del municipio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 3 de junio de 2026.- Los hoteles del municipio de Querétaro deberán elaborar e implementar un protocolo de actuación para prevenir la violencia sexual infantil, obligación derivada de una reforma al Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.

La primera capacitación para cumplir esa disposición reunió a representantes y personal operativo de más de 50 hoteles.

La jornada fue coordinada por las secretarías de Turismo, Gobierno y Seguridad Pública, con el acompañamiento de la organización civil Corazones Mágicos A.C.

Cada establecimiento deberá desarrollar su propio esquema de actuación con base en las herramientas técnicas y metodológicas presentadas.

La secretaria de Turismo, Mariana Ortiz Cabrera, planteó que la actividad turística conlleva una responsabilidad social y que el propósito no se limita a fijar obligaciones, sino a acompañar al sector en su cumplimiento.

Personal de m\u00e1s de 50 hoteles asiste a la capacitaci\u00f3n sobre protocolos de prevenci\u00f3n en un auditorio de Quer\u00e9taro Representantes y personal operativo de más de 50 hoteles participaron en la primera jornada de capacitación. rotativo.com.mx

“Esto lo hicimos con una sola idea y con un solo propósito, que es reforzar el tema de la prevención y la protección de niñas, niños y adolescentes. Creemos que estos entornos seguros los formamos entre todos”, señaló.

Juan Carlos Arreguín, secretario técnico de la Secretaría de Gobierno, expuso el alcance de las reformas al reglamento y las obligaciones que deberán observar los establecimientos mercantiles.

La Secretaría de Seguridad Pública explicó los mecanismos de actuación y coordinación institucional ante posibles situaciones de riesgo.

Fernanda Lazo, directora de Corazones Mágicos A.C., impartió los módulos sobre prevención, identificación de indicadores, cultura preventiva y elaboración de protocolos dirigidos al sector hotelero.

Las capacitaciones continuarán para acompañar a los hoteles en la aplicación de los protocolos, informó la autoridad municipal.

turismo gobierno seguridad abuso sexual infantil

Reciente

Jugadores de la Selección Mexicana celebran su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentarán a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México
Deportes

México se juega ante Inglaterra el pase a cuartos en el último partido en casa

El duelo se disputará el 5 de julio a las 18:00 en el Estadio Ciudad de México; el ganador enfrentará al vencedor de Brasil o Noruega.

Instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la FGR detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin a su llegada al país
México

Detienen a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya; FGR la acusa de lavado

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República cuenta con pruebas de su presunta participación en el fraude de Agronitrogenados.

Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad trabajan en la reparación de líneas eléctricas en la Sierra Gorda de Querétaro tras las lluvias.
Editorial

Apagones dejan sin luz a comunidades serranas; Querétaro urge a la CFE

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, detalló las localidades sin servicio en cuatro municipios y reprochó falta de mantenimiento e inversión de la dependencia federal.

Ficha institucional de la Fiscalía de Querétaro con los rostros difuminados de dos hombres presentados como detenidos
Querétaro

Catean inmueble por narcomenudeo y detienen a dos en San Pedro Mártir

Durante la diligencia se aseguraron bolsas con vegetal verde y seco, sustancia granulada y piedra con características de narcótico, además del inmueble.