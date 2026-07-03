Querétaro, 3 de junio de 2026.- Los hoteles del municipio de Querétaro deberán elaborar e implementar un protocolo de actuación para prevenir la violencia sexual infantil, obligación derivada de una reforma al Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.
La primera capacitación para cumplir esa disposición reunió a representantes y personal operativo de más de 50 hoteles.
La jornada fue coordinada por las secretarías de Turismo, Gobierno y Seguridad Pública, con el acompañamiento de la organización civil Corazones Mágicos A.C.
Cada establecimiento deberá desarrollar su propio esquema de actuación con base en las herramientas técnicas y metodológicas presentadas.
La secretaria de Turismo, Mariana Ortiz Cabrera, planteó que la actividad turística conlleva una responsabilidad social y que el propósito no se limita a fijar obligaciones, sino a acompañar al sector en su cumplimiento.
Representantes y personal operativo de más de 50 hoteles participaron en la primera jornada de capacitación. rotativo.com.mx
“Esto lo hicimos con una sola idea y con un solo propósito, que es reforzar el tema de la prevención y la protección de niñas, niños y adolescentes. Creemos que estos entornos seguros los formamos entre todos”, señaló.
Juan Carlos Arreguín, secretario técnico de la Secretaría de Gobierno, expuso el alcance de las reformas al reglamento y las obligaciones que deberán observar los establecimientos mercantiles.
La Secretaría de Seguridad Pública explicó los mecanismos de actuación y coordinación institucional ante posibles situaciones de riesgo.
Fernanda Lazo, directora de Corazones Mágicos A.C., impartió los módulos sobre prevención, identificación de indicadores, cultura preventiva y elaboración de protocolos dirigidos al sector hotelero.
Las capacitaciones continuarán para acompañar a los hoteles en la aplicación de los protocolos, informó la autoridad municipal.