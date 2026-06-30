Avalan licencia menstrual de 24 horas con goce de sueldo en QuerÃ©taro

El reconocimiento del periodo digno y el acompaÃ±amiento psicolÃ³gico para familias en duelo gestacional integran el mismo paquete de dictÃ¡menes.

Legisladoras y un legislador en la sesiÃ³n de la ComisiÃ³n de Salud de la LXI Legislatura de QuerÃ©taro.

La ComisiÃ³n de Salud de la LXI Legislatura de QuerÃ©taro aprobÃ³ dictÃ¡menes sobre licencia menstrual, periodo digno y duelo gestacional, ademÃ¡s de un exhorto para prevenir el dengue.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Las mujeres y personas menstruantes del servicio pÃºblico en QuerÃ©taro podrÃ¡n solicitar una licencia menstrual con goce de sueldo de hasta 24 horas por cada ciclo, luego de que la ComisiÃ³n de Salud de la LXI Legislatura aprobÃ³ el dictamen que incorpora esta figura a la legislaciÃ³n laboral del estado.

CÃ³mo funcionarÃ¡ la licencia menstrual

El dictamen reconoce la dismenorrea incapacitante como una condiciÃ³n de salud que afecta de forma diferenciada a las mujeres y personas menstruantes en el Ã¡mbito laboral del servicio pÃºblico.

Para acceder al permiso, quienes lo soliciten deberÃ¡n presentar un diagnÃ³stico o certificaciÃ³n mÃ©dica expedida por la instituciÃ³n pÃºblica de salud a la que estÃ©n afiliadas.

La medida se aprobÃ³ junto con un dictamen en materia de periodo digno, que reforma y adiciona la Ley de los Trabajadores del Estado de QuerÃ©taro.

La iniciativa de licencia menstrual modifica de forma especÃ­fica el artÃ­culo 51 de ese ordenamiento. Ambas propuestas fueron presentadas por las legisladoras Teresita Calzada Rovirosa y Rosalba VÃ¡zquez MunguÃ­a.

Duelo gestacional y prevenciÃ³n del dengue

En la misma sesiÃ³n, la comisiÃ³n avalÃ³ un dictamen que reforma los artÃ­culos 63, 64 y 66 de la Ley de Salud del Estado de QuerÃ©taro para garantizar apoyo psicolÃ³gico a las familias en duelo gestacional.

La reforma obliga a que la atenciÃ³n materno-infantil incluya de manera prioritaria el seguimiento y la atenciÃ³n psicolÃ³gica en casos de muerte fetal, perinatal o neonatal, y exige a las instituciones pÃºblicas y privadas llevar un registro especÃ­fico de estos casos.

El orden del dÃ­a cerrÃ³ con la aprobaciÃ³n de un acuerdo que exhorta a la SecretarÃ­a de Salud y a los Servicios de Salud del Estado de QuerÃ©taro a iniciar de manera oportuna las acciones de prevenciÃ³n para evitar contagios de dengue en la entidad.

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