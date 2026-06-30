QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Las mujeres y personas menstruantes del servicio pÃºblico en QuerÃ©taro podrÃ¡n solicitar una licencia menstrual con goce de sueldo de hasta 24 horas por cada ciclo, luego de que la ComisiÃ³n de Salud de la LXI Legislatura aprobÃ³ el dictamen que incorpora esta figura a la legislaciÃ³n laboral del estado.
CÃ³mo funcionarÃ¡ la licencia menstrual
El dictamen reconoce la dismenorrea incapacitante como una condiciÃ³n de salud que afecta de forma diferenciada a las mujeres y personas menstruantes en el Ã¡mbito laboral del servicio pÃºblico.
Para acceder al permiso, quienes lo soliciten deberÃ¡n presentar un diagnÃ³stico o certificaciÃ³n mÃ©dica expedida por la instituciÃ³n pÃºblica de salud a la que estÃ©n afiliadas.
La medida se aprobÃ³ junto con un dictamen en materia de periodo digno, que reforma y adiciona la Ley de los Trabajadores del Estado de QuerÃ©taro.
La iniciativa de licencia menstrual modifica de forma especÃfica el artÃculo 51 de ese ordenamiento. Ambas propuestas fueron presentadas por las legisladoras Teresita Calzada Rovirosa y Rosalba VÃ¡zquez MunguÃa.
Duelo gestacional y prevenciÃ³n del dengue
En la misma sesiÃ³n, la comisiÃ³n avalÃ³ un dictamen que reforma los artÃculos 63, 64 y 66 de la Ley de Salud del Estado de QuerÃ©taro para garantizar apoyo psicolÃ³gico a las familias en duelo gestacional.
La reforma obliga a que la atenciÃ³n materno-infantil incluya de manera prioritaria el seguimiento y la atenciÃ³n psicolÃ³gica en casos de muerte fetal, perinatal o neonatal, y exige a las instituciones pÃºblicas y privadas llevar un registro especÃfico de estos casos.
El orden del dÃa cerrÃ³ con la aprobaciÃ³n de un acuerdo que exhorta a la SecretarÃa de Salud y a los Servicios de Salud del Estado de QuerÃ©taro a iniciar de manera oportuna las acciones de prevenciÃ³n para evitar contagios de dengue en la entidad.