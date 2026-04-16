San Juan del Río, 16 de abril de 2026. — San Juan del Río y Corregidora concentran la venta de tierras ejidales en Querétaro, reconoció el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, quien colocó a los dos municipios como los puntos donde el fenómeno se ha movido con mayor intensidad en los últimos meses.
El funcionario estatal lanzó un llamado directo a los ejidatarios para conservar sus tierras y admitió al mismo tiempo la dificultad de parar el crecimiento inmobiliario del estado, un reconocimiento que expone la tensión entre la política de conservación agrícola y la presión del mercado de suelo en la zona metropolitana.
"Nosotros siempre el llamado es a que no vendan sus tierras", señaló Anaya Aguilar durante entrevista con este medio, donde ubicó el fenómeno en un marco de desarrollo que calificó como imparable en términos prácticos.
El secretario apuntó que la medición base sigue siendo el censo agropecuario levantado por el INEGI en 2022, cifra contra la cual contrasta el movimiento reciente para identificar los puntos de mayor presión.
El diagnóstico coincide con la ruta urbana que ha seguido la conurbación Querétaro-Corregidora-San Juan del Río, corredor donde la demanda de suelo para desarrollos residenciales e industriales compite directamente con el uso agrícola tradicional.
El caso de San Juan del Río no es nuevo. El municipio ya había documentado denuncias de venta ilegal de terrenos en la comunidad de El Chaparro y episodios de consumo de reservas ecológicas por crecimiento poblacional sobre ejidos, fenómenos que la administración municipal enfrentó con clausuras de asentamientos irregulares y campañas contra fraude inmobiliario a inicios de 2026.
Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario, reconoce que SJR y Corregidora concentran la venta de tierras ejidales. rotativo.com.mx
La diferencia con el señalamiento actual de la SEDEA es que ahora la tensión se ubica en la cesión de derechos ejidales legal, no solo en la venta irregular de parcelas.
Los demás municipios se mantienen estables según INEGI
El resto de los 18 municipios del estado se mantiene en niveles estables respecto al corte del INEGI de 2022, de acuerdo con la lectura que hace la dependencia estatal.
Anaya Aguilar explicó que la venta concentrada en San Juan del Río y Corregidora responde al peso del corredor metropolitano, mientras que la Sierra Gorda, el semidesierto y la zona centro-sur conservan sus patrones de tenencia sin movimientos significativos documentados.
La SEDEA sostiene su estrategia de acercamiento a productores con programas que buscan motivar la conservación de la actividad productiva sobre la venta del suelo.
¿Qué apoyos ofrece el gobierno estatal para conservar las tierras ejidales?
La dependencia opera programas de productividad que incluyen implementos agrícolas, insumos, maquinaria y tecnificación del riego para productores que decidan mantener el uso agrícola de sus parcelas. El objetivo declarado es ofrecer condiciones que hagan viable económicamente la continuidad de la actividad frente a la oferta del mercado inmobiliario.
La presión sobre San Juan del Río tiene además otro frente: el plazo federal para regularizar concesiones de agua vencidas cierra el 28 de abril y pone en riesgo a ejidos y pequeños productores en uno de los acuíferos más sobreexplotados del estado.
El cruce de ambos fenómenos —pérdida de concesiones y venta de tierras— configura un escenario de fragilidad acumulada para la ganadería y la agricultura del corredor metropolitano, donde el secretario concentró buena parte de su diagnóstico durante la entrevista.