Querétaro, 15 de abril de 2026. — El programa Conectados del municipio de Querétaro concluye su primera etapa este viernes con la entrega de 4,918 laptops a estudiantes, emprendedores y familias de las siete delegaciones, con una inversión total de 19.5 millones de pesos, informó el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.
La administración recibió alrededor de 15 mil solicitudes durante la convocatoria, lo que significa que una de cada tres personas que aspiraron al apoyo resultó beneficiada.
"Estamos hablando de 5 mil computadoras laptop entregadas este viernes. Realmente es un sueño tener una computadora portátil. Es una herramienta indispensable en su vida y que en muchas ocasiones es sumamente difícil que un joven pueda adquirir una computadora de esta naturaleza", aseguró Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal.
El secretario de Desarrollo Social, José "Pepe" Ojeda Dorantes, precisó que el programa cumplió con cobertura en el 100 por ciento de las delegaciones del municipio.
Las demarcaciones con mayor número de beneficiarios fueron Santa Rosa Jáuregui con más de 900, Félix Osores Sotomayor con más de 850 y Josefa Vergara con cifras similares.
La población objetivo del programa fueron estudiantes, emprendedores y personas con actividad económica, social o deportiva, conforme a las reglas de operación aprobadas por el Cabildo capitalino.
Cada laptop tuvo un costo paramétrico de entre 3 mil y 3 mil 500 pesos derivado del proceso de licitación coordinado con la Secretaría del Ayuntamiento.
Ojeda Dorantes precisó que cuatro de cada diez beneficiarios son estudiantes que utilizarán el equipo para realizar tareas, tomar clases virtuales y acceder a plataformas educativas.
El funcionario estimó que cada equipo tiene un impacto indirecto en cuatro o cinco personas por domicilio, lo que llevaría el alcance real del programa a más de 20 mil personas beneficiadas.
El secretario contextualizó la pertinencia del programa con datos de cobertura tecnológica. En México, alrededor del 45 por ciento de los hogares tiene una computadora, mientras Querétaro se ubica en el 53 por ciento, ocho puntos arriba del promedio nacional.
El alcalde aseguró que esta brecha fue uno de los detonadores para impulsar el programa desde el inicio de la administración, junto con otras herramientas de apoyo a la educación impulsadas por el municipio capital.
Macías Olvera adelantó que tras el cierre de esta primera etapa se evaluará la apertura de una nueva convocatoria del programa Conectados, sin precisar fecha ni monto adicional.