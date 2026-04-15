Programa Conectados cierra este viernes con 4,918 laptops entregadas en Querétaro

El municipio capital recibió 15 mil solicitudes y benefició al 33% de los aspirantes con cobertura en las siete delegaciones.

Felifer Macías encabeza entrega del programa Conectados con laptops para estudiantes en Querétaro

Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, junto al secretario José "Pepe" Ojeda Dorantes durante la conferencia del programa Conectados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026. — El programa Conectados del municipio de Querétaro concluye su primera etapa este viernes con la entrega de 4,918 laptops a estudiantes, emprendedores y familias de las siete delegaciones, con una inversión total de 19.5 millones de pesos, informó el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

La administración recibió alrededor de 15 mil solicitudes durante la convocatoria, lo que significa que una de cada tres personas que aspiraron al apoyo resultó beneficiada.

"Estamos hablando de 5 mil computadoras laptop entregadas este viernes. Realmente es un sueño tener una computadora portátil. Es una herramienta indispensable en su vida y que en muchas ocasiones es sumamente difícil que un joven pueda adquirir una computadora de esta naturaleza", aseguró Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal.

El secretario de Desarrollo Social, José "Pepe" Ojeda Dorantes, precisó que el programa cumplió con cobertura en el 100 por ciento de las delegaciones del municipio.

Las demarcaciones con mayor número de beneficiarios fueron Santa Rosa Jáuregui con más de 900, Félix Osores Sotomayor con más de 850 y Josefa Vergara con cifras similares.

La población objetivo del programa fueron estudiantes, emprendedores y personas con actividad económica, social o deportiva, conforme a las reglas de operación aprobadas por el Cabildo capitalino.

Cada laptop tuvo un costo paramétrico de entre 3 mil y 3 mil 500 pesos derivado del proceso de licitación coordinado con la Secretaría del Ayuntamiento.

Ojeda Dorantes precisó que cuatro de cada diez beneficiarios son estudiantes que utilizarán el equipo para realizar tareas, tomar clases virtuales y acceder a plataformas educativas.

El funcionario estimó que cada equipo tiene un impacto indirecto en cuatro o cinco personas por domicilio, lo que llevaría el alcance real del programa a más de 20 mil personas beneficiadas.

El secretario contextualizó la pertinencia del programa con datos de cobertura tecnológica. En México, alrededor del 45 por ciento de los hogares tiene una computadora, mientras Querétaro se ubica en el 53 por ciento, ocho puntos arriba del promedio nacional.

El alcalde aseguró que esta brecha fue uno de los detonadores para impulsar el programa desde el inicio de la administración, junto con otras herramientas de apoyo a la educación impulsadas por el municipio capital.

Macías Olvera adelantó que tras el cierre de esta primera etapa se evaluará la apertura de una nueva convocatoria del programa Conectados, sin precisar fecha ni monto adicional.

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