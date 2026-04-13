México, 13 de abril de 2026. — El alcalde morenista de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, el doctor Juan Vega Arredondo, fueron localizados con vida la noche de este lunes tras un operativo federal coordinado que desplegó personal en tierra y helicópteros en territorio guerrerense y mexiquense.

El hallazgo lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien precisó que ambos fueron encontrados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y se encuentran a salvo.

El doctor Vega Arredondo, de 68 años y director del Hospital IMSS-Bienestar Adolfo Prieto, fue privado de la libertad el sábado 11 de abril cuando circulaba en su Volkswagen Jetta blanco sobre la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos.

Su vehículo fue hallado al mediodía del domingo en las inmediaciones de Acamixtla. El alcalde fue reportado como no localizado el lunes por la tarde tras encabezar, según fuentes locales citadas por medios nacionales , un operativo personal de búsqueda que terminó con su propia retención por parte del mismo grupo criminal.

El operativo de localización articuló a la Sedena, Semar, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y SSPC federal, junto con autoridades guerrerenses —Secretaría de Seguridad estatal y Fiscalía General— y mexiquenses —Fiscalía y Secretaría de Seguridad del Estado de México—.

El gobierno de Guerrero había desplegado más de 500 efectivos de los tres órdenes de gobierno desde la mañana del lunes, con sobrevuelos en Taxco, Tetipac, Pilcaya y zonas colindantes con Morelos y Estado de México.

La privación de la libertad se atribuye a La Familia Michoacana, organización que mantiene control territorial en la zona norte de Guerrero.

El golpe contra el entorno del alcalde ocurrió tres días después de la captura de Juan Carlos Díaz, "El Goku", identificado como uno de los principales líderes de la organización en el municipio. La detención provocó bloqueos con transporte público y pipas de agua en los accesos a Taxco como represalia.

El movimiento envía una señal política de alto voltaje: el crimen organizado respondió a un golpe operativo federal yendo directo contra el círculo familiar inmediato del presidente municipal morenista, en un destino turístico que apenas semanas atrás recibió a miles de visitantes durante Semana Santa.

La gobernadora Evelyn Salgado y el senador Félix Salgado Macedonio —este último fotografiado con el alcalde la noche del sábado, horas después del plagio del padre, sin hacer mención pública del hecho— enfrentan ahora un episodio que expone la profundidad del control criminal sobre la región norte y la fragilidad de la respuesta estatal antes de la intervención federal.