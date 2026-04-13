Localizan con vida al alcalde de Taxco y a su padre tras operativo federal en Edomex

Personal de la SS Edomex halla a Juan Andrés Vega Carranza y al doctor Juan Vega Arredondo tras despliegue federal coordinado.

Operativo federal en Edomex localiza con vida al alcalde de Taxco Juan Andrés Vega Carranza y a su padre.

Personal de la SS Edomex y fuerzas federales coordinaron el operativo con despliegue en tierra y apoyo de helicópteros en la región limítrofe con Guerrero.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 13 de abril de 2026. — El alcalde morenista de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, el doctor Juan Vega Arredondo, fueron localizados con vida la noche de este lunes tras un operativo federal coordinado que desplegó personal en tierra y helicópteros en territorio guerrerense y mexiquense.

El hallazgo lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien precisó que ambos fueron encontrados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y se encuentran a salvo.

El doctor Vega Arredondo, de 68 años y director del Hospital IMSS-Bienestar Adolfo Prieto, fue privado de la libertad el sábado 11 de abril cuando circulaba en su Volkswagen Jetta blanco sobre la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos.

Su vehículo fue hallado al mediodía del domingo en las inmediaciones de Acamixtla. El alcalde fue reportado como no localizado el lunes por la tarde tras encabezar, según fuentes locales citadas por medios nacionales, un operativo personal de búsqueda que terminó con su propia retención por parte del mismo grupo criminal.

El operativo de localización articuló a la Sedena, Semar, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y SSPC federal, junto con autoridades guerrerenses —Secretaría de Seguridad estatal y Fiscalía General— y mexiquenses —Fiscalía y Secretaría de Seguridad del Estado de México—.

El gobierno de Guerrero había desplegado más de 500 efectivos de los tres órdenes de gobierno desde la mañana del lunes, con sobrevuelos en Taxco, Tetipac, Pilcaya y zonas colindantes con Morelos y Estado de México.

La privación de la libertad se atribuye a La Familia Michoacana, organización que mantiene control territorial en la zona norte de Guerrero.

El golpe contra el entorno del alcalde ocurrió tres días después de la captura de Juan Carlos Díaz, "El Goku", identificado como uno de los principales líderes de la organización en el municipio. La detención provocó bloqueos con transporte público y pipas de agua en los accesos a Taxco como represalia.

El movimiento envía una señal política de alto voltaje: el crimen organizado respondió a un golpe operativo federal yendo directo contra el círculo familiar inmediato del presidente municipal morenista, en un destino turístico que apenas semanas atrás recibió a miles de visitantes durante Semana Santa.

La gobernadora Evelyn Salgado y el senador Félix Salgado Macedonio —este último fotografiado con el alcalde la noche del sábado, horas después del plagio del padre, sin hacer mención pública del hecho— enfrentan ahora un episodio que expone la profundidad del control criminal sobre la región norte y la fragilidad de la respuesta estatal antes de la intervención federal.

García Harfuch precisó en su comunicado que las operaciones continuarán para detener a los responsables. Hasta el momento, la SSPC federal no ha precisado las circunstancias en las que se localizó a ambos funcionarios, ni si hubo enfrentamiento durante el rescate o si se trató de una liberación negociada.

seguridad sucesos criminalidad

Reciente

Mauricio Kuri toma protesta a integrantes de la Mesa de Coordinación Agraria del Estado de Querétaro en Palacio de Gobierno
Querétaro

Instalan Mesa Agraria estatal en Querétaro

Gobierno estatal articula a federación, estado y municipios para prevenir conflictos en ejidos y comunidades.

Regidora Rosalba Ruiz Ramos durante entrevista sobre aulas inclusivas COBAQ 10 San Juan del Río
San Juan del Río

Dos aulas para discapacidad en COBAQ 10 abrirán en agosto en San Juan del Río

Regidora Rosalba Ruiz supervisará obra y gestiona acondicionamiento con el sector industrial sanjuanense.

Familias en juegos mecánicos del Parque Bicentenario durante Semana Santa en Querétaro
Querétaro

Bicentenario crece 12% en visitantes de Semana Santa

Parque acuático y montaña rusa rehabilitada concentraron la afluencia durante el periodo vacacional en Querétaro.

Cielo nublado sobre Querétaro durante jornada con pronóstico de lluvias aisladas, granizo y rachas de viento
Editorial

Lluvias y granizo hoy en Querétaro

Conagua prevé máxima de 29°C en la capital con 40% de probabilidad de precipitación este lunes.