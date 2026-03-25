Presentan libro contra el aborto en el Congreso de Querétaro

La abogada Ingrid Tapia compiló argumentos jurídicos y filosóficos en defensa de la vida humana desde el siglo XIX.

Presentación del libro Toda Vida Importa de Ingrid Tapia en el Congreso de Querétaro

Diputados locales asistieron a la presentación del texto en la sede del Poder Legislativo de Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 25, 2026
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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Un libro que compila 20 argumentos jurídicos, filosóficos y científicos contra el aborto y la pena de muerte fue presentado en la sede del Poder Legislativo de Querétaro por la diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar.

La obra, titulada "Toda Vida Importa", es autoría de Ingrid Tapia, abogada y activista que ha participado en la reforma de 59 leyes federales, 72 códigos civiles y 21 constituciones locales en México.

La legisladora fijó postura abiertamente contra la interrupción del embarazo durante la presentación. "Hay voces que han argumentado y peleado a favor del aborto, pero nosotros clara y radicalmente decimos que no", señaló Hernández Quintanar, quien reconoció que esa posición les ha generado "agresiones y miedo".

Cabe señalar que en Querétaro el aborto no está despenalizado y el debate sobre derechos reproductivos ha generado posiciones encontradas entre distintas fuerzas políticas en la entidad.

La diputada sostuvo que quienes defienden esa causa no deben guardar silencio porque, a su juicio, están del lado de la verdad y la justicia. Calificó la defensa de la vida como "lo más valioso, lo más importante y tal vez lo más peligroso" que pueden hacer desde su trinchera legislativa.

Presentaci\u00f3n del libro Toda Vida Importa de Ingrid Tapia en el Congreso de Quer\u00e9taro Ingrid Tapia, autora del libro, ha participado en la reforma de 59 leyes federales en México. rotativo.com.mx

Hernández Quintanar presentó a la autora como una profesional con más de 600 conferencias dictadas en foros nacionales e internacionales.

Tapia es profesora en la Universidad Panamericana y cuenta con un Doctorado Honoris Causa por su trabajo en defensa de derechos de mujeres, niñas y niños.

Libro reúne argumentos desde el siglo XIX contra el aborto y la pena de muerte

Ingrid Tapia explicó que la obra está construida con el método dialéctico y reúne lo que describió como los 20 mejores argumentos en defensa de la vida humana, seleccionados entre pensadores occidentales del siglo XIX a la fecha. Según la autora, el texto no tiene enfoque confesional ni ideológico.

"Ser defensor de los derechos humanos pasa por dos filtros", precisó Tapia, "uno tiene que ver con la postura política y otra con una postura ideológica".

Distinguió entre quienes consideran que todas las personas gozan de igual dignidad y quienes no comparten esa premisa. La abogada llamó a librar lo que denominó una "batalla cultural" con argumentos sólidos.

Al evento asistieron las diputadas María Leonor Mejía Barraza, Adriana Elisa Meza Argaluza, Teresita Calzada Rovirosa, Perla Patricia Flores Suárez y el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero.

¿De qué trata el libro "Toda Vida Importa" de Ingrid Tapia?

El libro es una compilación de 20 argumentos en defensa de la vida humana frente al aborto y la pena de muerte, elaborados con el método dialéctico y sin enfoque confesional, según su autora.

Abarca posturas jurídicas, filosóficas y científicas de pensadores occidentales desde el siglo XIX hasta la actualidad.

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