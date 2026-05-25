IEEQ avala finanzas del 4T de organización ciudadana

Unidad Técnica de Fiscalización confirma origen lícito de los recursos previo al registro de julio.

Sesión de la Comisión de Fiscalización del IEEQ Querétaro durante presentación de dictamen trimestral

El cuarto dictamen trimestral pasará a consideración del Consejo General del IEEQ antes del registro de julio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 25 de mayo de 2026. ---La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el dictamen del informe financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2025 de la organización ciudadana "El Siglo de las Mujeres A.C.", con resolución favorable previa a su registro como asociación política estatal con efectos a partir de julio.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, explicó que la revisión tuvo como objeto verificar que los recursos reportados por la organización tuvieran un origen lícito, estuvieran debidamente identificados, registrados y documentados, se ajustaran al límite de aportaciones permitido y se hubieran destinado a los fines previstos en la normatividad electoral local.

Olvera Moreno precisó que el registro de la organización como asociación política estatal, con efectos a partir de julio, no la exime de cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. El dictamen será sometido a la consideración del Consejo General del IEEQ.

IEEQ confirma origen y destino de recursos

La titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Juana María Fernanda Sánchez Mendoza, detalló las acciones realizadas para la revisión técnica, contable y normativa del informe financiero. Entre las conclusiones destacó que el reporte fue presentado en tiempo y forma; las observaciones formuladas fueron solventadas; la documentación comprobatoria permitió identificar el monto y destino de los recursos; se respetó el límite individual de aportaciones; y los recursos fueron vinculados con el objeto social de la organización.

¿Qué sigue tras el dictamen de fiscalización del IEEQ?

En la sesión participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes y Violeta Larissa Meza Lavadores; la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Noemí Sabino Cabello, y el secretario técnico de la Comisión, Miguel Sergio Leroy López González.

El dictamen pasará al Consejo General del IEEQ para su consideración antes de que la organización entre en vigor como asociación política estatal el próximo julio.

ieeqrecursosfinanzas

Reciente

Roberto Cabrera inaugura Semana Nacional de Salud Pública 2026 en auditorio Consuelo Martínez de Gómez, San Juan del Río.
San Juan del Río

Cabrera inaugura Semana de Salud Pública SJR

Jurisdicción 2 acerca prevención, salud mental y eliminación de azucaradas a comunidades sanjuanenses.

Luis Nava recorre tianguis de Santa Mónica con la estrategia Aquí Contigo en Felipe Carrillo Puerto, Querétaro
Querétaro

Aquí Contigo llega a Santa Mónica

Sedesoq y Agencia de Movilidad bajan el recorrido a la delegación Felipe Carrillo Puerto sin presentar metas ni cifras.

Talleres gratuitos ICATEQ del Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro para mujeres mayores de edad
Querétaro

Trece talleres gratuitos ICATEQ Querétaro

Treinta horas por curso, certificación oficial y seis sedes en delegaciones; convocatoria cierra el 31 de mayo.

Vehículo incendiado tras explosión de dos tanques de gas LP en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro
Editorial

Estallan dos tanques de gas en Carrillo Puerto

Dos hombres con quemaduras son trasladados por paramédicos del CRUM tras incendio vehicular en la colonia Felipe Carrillo Puerto.