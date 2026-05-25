IEEQ avala finanzas del 4T de organización ciudadana

Querétaro, 25 de mayo de 2026. ---La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el dictamen del informe financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2025 de la organización ciudadana "El Siglo de las Mujeres A.C.", con resolución favorable previa a su registro como asociación política estatal con efectos a partir de julio.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, explicó que la revisión tuvo como objeto verificar que los recursos reportados por la organización tuvieran un origen lícito, estuvieran debidamente identificados, registrados y documentados, se ajustaran al límite de aportaciones permitido y se hubieran destinado a los fines previstos en la normatividad electoral local.
Olvera Moreno precisó que el registro de la organización como asociación política estatal, con efectos a partir de julio, no la exime de cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. El dictamen será sometido a la consideración del Consejo General del IEEQ.
IEEQ confirma origen y destino de recursos
La titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Juana María Fernanda Sánchez Mendoza, detalló las acciones realizadas para la revisión técnica, contable y normativa del informe financiero. Entre las conclusiones destacó que el reporte fue presentado en tiempo y forma; las observaciones formuladas fueron solventadas; la documentación comprobatoria permitió identificar el monto y destino de los recursos; se respetó el límite individual de aportaciones; y los recursos fueron vinculados con el objeto social de la organización.
¿Qué sigue tras el dictamen de fiscalización del IEEQ?
En la sesión participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes y Violeta Larissa Meza Lavadores; la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Noemí Sabino Cabello, y el secretario técnico de la Comisión, Miguel Sergio Leroy López González.
El dictamen pasará al Consejo General del IEEQ para su consideración antes de que la organización entre en vigor como asociación política estatal el próximo julio.