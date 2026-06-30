Sierra Gorda, 30 de junio de 2026.- Una carretera de cuota que, de acuerdo con su proyecto, ahorrarÃa dos horas en el traslado de personas y productos entre la regiÃ³n serrana y la capital del estado encabeza el paquete de propuestas que el diputado Ricardo Astudillo SuÃ¡rez presentÃ³ al arrancar una gira de trabajo por la Sierra Gorda de QuerÃ©taro.
El legislador planteÃ³ que esa vÃa de peaje permitirÃa acercar a la poblaciÃ³n serrana al centro de la entidad y facilitar la comercializaciÃ³n de los productos de la zona en los mercados de la capital, un punto que vinculÃ³ directamente con su propuesta de apoyo al sector agropecuario.
Apoyos al campo y comercializaciÃ³n en la Sierra Gorda
En materia agropecuaria, Astudillo enlistÃ³ como acciones prioritarias el mejoramiento de suelos, la limpieza y construcciÃ³n de bordos, la entrega de semilla mejorada para cultivos bÃ¡sicos y el apoyo con ganado, ademÃ¡s de programas para el cuidado y aprovechamiento de los bosques.
La gira de Astudillo por la Sierra Gorda incluyÃ³ reuniones de trabajo con actores locales para preparar los foros informativos que prevÃ© realizar en la zona. rotativo.com.mx
TambiÃ©n propuso reforzar el programa Sembrando Vida e impulsar la producciÃ³n y comercializaciÃ³n de los cultivos tradicionales de la sierra. El conjunto, dijo, forma parte de su programa "la 4T a la queretana".
Durante el recorrido, el diputado se reuniÃ³ con el profesor Eduardo Jasso, con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducaciÃ³n (SNTE) y con el delegado de ConcÃ¡, Nero Espinoza, encuentros con los que, segÃºn expuso, busca organizar los foros informativos que prevÃ© realizar en distintos municipios de la zona serrana. La agenda incluyÃ³ ademÃ¡s una gira por medios de comunicaciÃ³n de la regiÃ³n.
Astudillo se presentÃ³ como el primer aspirante a coordinar en QuerÃ©taro los ComitÃ©s de Defensa de la 4T en recorrer la Sierra Gorda tras su registro, y describiÃ³ a la regiÃ³n como una zona prioritaria para la entidad.
El diputado adelantÃ³ que su recorrido continuarÃ¡ con la realizaciÃ³n de los foros informativos, en los que â€”afirmÃ³â€” recogerÃ¡ las demandas de los habitantes de la sierra.