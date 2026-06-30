Astudillo propone carretera de cuota para conectar la Sierra Gorda con la capital

El diputado se reuniÃ³ con dirigentes del SNTE y con el delegado de ConcÃ¡, y ofreciÃ³ respaldo a productores agropecuarios de la zona serrana.

Ricardo Astudillo, al centro, conversa con dos asistentes en torno a una mesa durante un encuentro en un restaurante de la Sierra Gorda.

El diputado Ricardo Astudillo cumple una gira de trabajo por la Sierra Gorda de QuerÃ©taro, donde sostuvo encuentros con actores de la regiÃ³n.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Sierra Gorda, 30 de junio de 2026.- Una carretera de cuota que, de acuerdo con su proyecto, ahorrarÃ­a dos horas en el traslado de personas y productos entre la regiÃ³n serrana y la capital del estado encabeza el paquete de propuestas que el diputado Ricardo Astudillo SuÃ¡rez presentÃ³ al arrancar una gira de trabajo por la Sierra Gorda de QuerÃ©taro.

El legislador planteÃ³ que esa vÃ­a de peaje permitirÃ­a acercar a la poblaciÃ³n serrana al centro de la entidad y facilitar la comercializaciÃ³n de los productos de la zona en los mercados de la capital, un punto que vinculÃ³ directamente con su propuesta de apoyo al sector agropecuario.

Apoyos al campo y comercializaciÃ³n en la Sierra Gorda

En materia agropecuaria, Astudillo enlistÃ³ como acciones prioritarias el mejoramiento de suelos, la limpieza y construcciÃ³n de bordos, la entrega de semilla mejorada para cultivos bÃ¡sicos y el apoyo con ganado, ademÃ¡s de programas para el cuidado y aprovechamiento de los bosques.

Ricardo Astudillo, al fondo, participa en una reuni\u00f3n de trabajo con cinco asistentes en un restaurante de la regi\u00f3n serrana de Quer\u00e9taro. La gira de Astudillo por la Sierra Gorda incluyÃ³ reuniones de trabajo con actores locales para preparar los foros informativos que prevÃ© realizar en la zona. rotativo.com.mx

TambiÃ©n propuso reforzar el programa Sembrando Vida e impulsar la producciÃ³n y comercializaciÃ³n de los cultivos tradicionales de la sierra. El conjunto, dijo, forma parte de su programa "la 4T a la queretana".

Durante el recorrido, el diputado se reuniÃ³ con el profesor Eduardo Jasso, con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducaciÃ³n (SNTE) y con el delegado de ConcÃ¡, Nero Espinoza, encuentros con los que, segÃºn expuso, busca organizar los foros informativos que prevÃ© realizar en distintos municipios de la zona serrana. La agenda incluyÃ³ ademÃ¡s una gira por medios de comunicaciÃ³n de la regiÃ³n.

Astudillo se presentÃ³ como el primer aspirante a coordinar en QuerÃ©taro los ComitÃ©s de Defensa de la 4T en recorrer la Sierra Gorda tras su registro, y describiÃ³ a la regiÃ³n como una zona prioritaria para la entidad.

El diputado adelantÃ³ que su recorrido continuarÃ¡ con la realizaciÃ³n de los foros informativos, en los que â€”afirmÃ³â€” recogerÃ¡ las demandas de los habitantes de la sierra.

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