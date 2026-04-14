Querétaro, 14 de abril de 2026. — El Municipio de Querétaro destinará nueve millones de pesos a la pavimentación y rehabilitación completa de la calle Concord, en la colonia La Purísima, obra que alcanzará a 991 habitantes de la delegación Villa Cayetano Rubio.
El presidente municipal Felifer Macías informó que la intervención suma tres mil 653 metros cuadrados de concreto asfáltico, mil 721 metros cuadrados de banquetas, mil 800 metros de guarniciones y mil 949 metros de pintura de tránsito, además de servicios básicos completos en una sola jornada de obra.
El paquete contempla 482 metros de drenaje sanitario de 15 y 30 centímetros, siete pozos de visita y 24 registros sanitarios, de acuerdo con la ficha técnica presentada por la administración municipal.
La red de agua potable se tendió con 367 metros de tubo PVC de cuatro pulgadas, dos cajas de válvulas y 24 tomas domiciliarias, lo que convierte a Concord en una vialidad con infraestructura nueva de punta a punta y no solo en un tramo repavimentado.
La obra suma tres mil 653 metros cuadrados de concreto asfáltico, banquetas, guarniciones y pintura de tránsito sobre la vialidad paralela al libramiento Fray Junípero Serra. rotativo.com.mx
La obra se suma al paquete de obras públicas en las siete delegaciones que el alcalde anunció a inicios de 2025 con una bolsa global de mil 500 millones de pesos.
La señalización vial incluye 10 piezas de señalamiento preventivo, 12 metros de topes de concreto asfáltico, 84 boyas metálicas y 15 puntos de alumbrado público.
Felifer Macías ubicó la obra como una pieza de su estrategia para emparejar la cancha entre delegaciones, línea que la administración ha repetido en entregas previas como la renovación urbana en la colonia Lázaro Cárdenas, donde la inversión alcanzó a más de 9 mil 400 habitantes en una sola jornada.
"Esta avenida va a generar un antes y un después en la vida de las personas, va a generar muchos más servicios y también que la propia plusvalía de las casas de la gente también se vayan para arriba", señaló Macías durante el anuncio.
El alcalde destacó que Concord funciona como vialidad paralela al libramiento Fray Junípero Serra, condición que amplía el impacto más allá de los 991 vecinos directos: miles de capitalinos la usan como ruta alterna hacia el oriente de la ciudad.
La obra se enmarca dentro del programa Alcalde en Acción, que en meses recientes intervino también la colonia Manuel Gómez Morín con 12 acciones en 13 manzanas.
La administración municipal no precisó la fecha de inicio ni el plazo de ejecución de los trabajos en la calle Concord, ni el nombre de la empresa contratista asignada a la obra.