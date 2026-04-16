México, 16 de abril de 2026. — Alexander Manninger, exportero austriaco que vistió la camiseta del Arsenal entre 1997 y 2002, murió este jueves a los 48 años en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Nussdorf am Haunsberg, cerca de Salzburgo.
Su vehículo colisionó contra un tren en un paso a desnivel de la línea ferroviaria local durante la mañana, según confirmó el Red Bull Salzburg, club donde Manninger inició su carrera profesional antes de emigrar a Inglaterra.
El guardameta disputó 64 encuentros con los Gunners bajo la dirección de Arsène Wenger y formó parte del plantel que conquistó la Premier League en la temporada 1997-1998.
Llegó a Londres procedente del Grazer AK por un traspaso de 500 mil libras esterlinas, aunque la competencia con David Seaman y Richard Wright le impidió consolidarse como titular indiscutido durante sus cinco temporadas en el norte de la capital inglesa.
Tras su salida del Arsenal, Manninger construyó una trayectoria itinerante por el fútbol europeo que lo llevó al Espanyol en España y a cuatro clubes de la Serie A italiana: Torino, Bologna, Siena y Juventus.
Con el cuadro turinés obtuvo una medalla de campeón de liga. También pasó por el Augsburgo en la Bundesliga alemana y cerró su carrera en el Liverpool durante la temporada 2016-2017, aunque nunca disputó un partido oficial con los Reds.
El legado de un guardameta que marcó al fútbol austriaco
Internacional con Austria en 33 ocasiones, Manninger fue una figura reconocida dentro y fuera de las canchas de su país. Peter Schottel, director deportivo de la federación austriaca, lo calificó como un referente que inspiró a generaciones de porteros jóvenes.
El Arsenal expresó su conmoción a través de redes sociales, mientras que la Juventus lo recordó como alguien de valores excepcionales y dedicación profesional fuera de lo común.
El Liverpool también se sumó a las muestras de pésame por quien fuera su último fichaje como guardameta suplente.