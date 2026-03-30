México, 30 de marzo de 2026. — El enfrentamiento entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón dejó de ser solo un pleito de custodia. Los abogados de la joven actriz revelaron que la vedette exige una indemnización superior a 2 millones de pesos por el periodo en que su exnuera residió en su domicilio, desde que se casó con Julián Figueroa hasta la ruptura familiar.
La fórmula que sustenta el reclamo toma como base 30 días de salario mínimo vigente por cada mes de convivencia en la vivienda, según explicó el equipo legal de Garza Tuñón al programa De primera mano. La cifra resultante disparó las reacciones tanto en el ámbito jurídico como en redes sociales.
El trasfondo no es menor. Un juez otorgó la custodia definitiva de José Julián a Imelda el pasado 28 de febrero, después de que Maribel intentara obtenerla en 13 ocasiones a lo largo de un año: cinco controversias familiares desechadas, dos apelaciones rechazadas, quejas administrativas y tres amparos que corrieron la misma suerte.
Pero el expediente creció por otros flancos. Imelda acusó a José Manuel Figueroa de presunto abuso contra su difunto esposo, señalamientos que Maribel calificó como "horrorosos".
También apuntó contra Marco Chacón, pareja de la actriz, a quien responsabilizó indirectamente de la muerte de Julián por un implante de naltrexona. Guardia respondió que el procedimiento estaba aprobado por la FDA y no guarda relación con ataques cardiacos.
La propia Maribel desmintió días después haber solicitado dinero: "¿De dónde me va a dar Imelda? Yo sé que no tiene", declaró a Ernesto Buitrón. La disputa, sin embargo, sigue abierta en múltiples frentes judiciales.