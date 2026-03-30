Maribel Guardia exige más de 2 mdp a Imelda Garza Tuñón por vivir en su casa

Los abogados de Garza Tuñón califican la exigencia de injustificada tras obtener la custodia definitiva del menor.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón enfrentan un pleito legal por custodia e indemnización tras la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia ha intentado obtener la custodia de su nieto José Julián en 13 ocasiones desde enero de 2025 sin éxito.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 30, 2026
Mariana Torres García

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México, 30 de marzo de 2026. — El enfrentamiento entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón dejó de ser solo un pleito de custodia. Los abogados de la joven actriz revelaron que la vedette exige una indemnización superior a 2 millones de pesos por el periodo en que su exnuera residió en su domicilio, desde que se casó con Julián Figueroa hasta la ruptura familiar.

La fórmula que sustenta el reclamo toma como base 30 días de salario mínimo vigente por cada mes de convivencia en la vivienda, según explicó el equipo legal de Garza Tuñón al programa De primera mano. La cifra resultante disparó las reacciones tanto en el ámbito jurídico como en redes sociales.

El trasfondo no es menor. Un juez otorgó la custodia definitiva de José Julián a Imelda el pasado 28 de febrero, después de que Maribel intentara obtenerla en 13 ocasiones a lo largo de un año: cinco controversias familiares desechadas, dos apelaciones rechazadas, quejas administrativas y tres amparos que corrieron la misma suerte.

Pero el expediente creció por otros flancos. Imelda acusó a José Manuel Figueroa de presunto abuso contra su difunto esposo, señalamientos que Maribel calificó como "horrorosos".

También apuntó contra Marco Chacón, pareja de la actriz, a quien responsabilizó indirectamente de la muerte de Julián por un implante de naltrexona. Guardia respondió que el procedimiento estaba aprobado por la FDA y no guarda relación con ataques cardiacos.

La propia Maribel desmintió días después haber solicitado dinero: "¿De dónde me va a dar Imelda? Yo sé que no tiene", declaró a Ernesto Buitrón. La disputa, sin embargo, sigue abierta en múltiples frentes judiciales.

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