Querétaro, 14 de abril de 2026. — El incendio registrado el 6 de abril en inmediaciones de Cerro Colorado consumió aproximadamente 70 arbustos dentro del polígono decretado como área natural protegida en Hércules, confirmó Lupita Espinosa de los Reyes Ayala, secretaria de Medio Ambiente del municipio de Querétaro.

La dependencia determinó que el origen del siniestro fue antropogénico y alista un programa de restauración que contempla reponer cinco ejemplares por cada planta perdida, bajo el criterio técnico de la norma municipal de manejo de arbolado.

El siniestro es la primera afectación documentada oficialmente sobre el polígono protegido desde que la zona fue decretada área natural protegida tras la consulta pública concluida en octubre pasado con participación de 150 vecinos.

El daño ocurre mientras el municipio elabora el programa de manejo del ANP, proceso que arrancará en mayo y tomará alrededor de seis meses para definir zonificación, reglas de aprovechamiento y esquemas de vigilancia.

Entre las especies afectadas por el fuego figuran garambullos, guisaches y nopales, además de la capa de suelo y la maleza que sostiene la biodiversidad del cerro, detalló la secretaria.

Espinosa de los Reyes precisó que la Secretaría de Medio Ambiente no tiene facultades para determinar la causa precisa del incendio y que ese análisis corresponde a un perito especializado, aunque los indicios recabados por el diagnóstico ambiental municipal apuntan a actividad humana.

El programa de restauración, actualmente en elaboración, contempla trabajos de rehabilitación del suelo y la plantación de especies nativas compatibles con las condiciones del sitio.

"Nos parece que es un buen modelo para un programa de restauración que es 5 a 1, o sea, reponer 5 a 1, con evidentemente ejemplares de especies que sean típicas a la zona", explicó la funcionaria, quien anunció que el proyecto se presentará en los próximos días.

Medio Ambiente busca vía con Fiscalía por incendios provocados

La dependencia intenta acercarse al propietario del predio afectado, que colinda con la ANP, para que presente denuncia formal ante autoridades ministeriales.

Adicionalmente, Medio Ambiente trabaja en un esquema de coordinación con la Fiscalía General del Estado para que los incendios provocados en zonas cerriles de la capital puedan sancionarse conforme al Código Penal, que tipifica la conducta como delito.

"Aún no hemos determinado nada, pero estamos buscando esa cercanía para poder actuar y que los responsables pues tengan una sanción", señaló Espinosa de los Reyes. La dependencia no precisó plazos para la firma de un convenio ni el número de expedientes que podrían derivarse de esta vía.

¿Cómo se fortalecerá la vigilancia en Cerro Colorado?

El programa de manejo del ANP, que la Secretaría de Medio Ambiente comenzará a elaborar en mayo, incluirá un comité de vigilancia ciudadana con participación de habitantes de Hércules, la misma comunidad que solicitó la declaratoria de protección.

La funcionaria sostuvo contacto directo con vecinos de la zona durante el siniestro para atender reportes en tiempo real a través de una línea de WhatsApp abierta para denuncias de incendios en zonas cerriles.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el propietario del predio afectado han emitido postura pública sobre el incendio ni sobre las denuncias que la Secretaría de Medio Ambiente sugiere presentar.