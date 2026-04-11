Chihuahua, 11 de abril de 2026. — Un hombre de aproximadamente 45 años disparó este viernes contra la ventanilla blindada de una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en el Centro de Ciudad Delicias, Chihuahua, luego de que personal del lugar le negara el cobro de una beca por carecer del medio de pago requerido.
La detonación ocurrió a las 10:36 horas dentro del horario de mayor afluencia, cuando decenas de adultos mayores aguardaban turno para cobrar su pensión, lo que provocó escenas de pánico al interior del inmueble.
De acuerdo con el reporte recibido en el número de emergencia 911, los hechos se registraron sobre la calle Tercera y el círculo del Mercado Morelos, donde opera la sucursal.
Versiones del propio personal bancario indican que el sujeto solicitó cobrar su apoyo, y al no presentar la identificación o tarjeta correspondiente abandonó el lugar visiblemente molesto.
Minutos después regresó desde su vehículo con un arma de fuego corta y accionó un solo disparo en dirección al cajero, hecho que abre nuevamente el debate sobre la operación cotidiana del Banco del Bienestar en sucursales saturadas durante los días de pago.
El blindaje del cristal contuvo el proyectil y evitó que la agresión derivara en una tragedia mayor. Ninguna de las personas que se encontraban en el interior, en su mayoría beneficiarios de programas federales, resultó con lesiones físicas, aunque varios reportaron crisis nerviosas tras escuchar la detonación a corta distancia.
Personal de seguridad municipal arribó minutos después al sitio para acordonar el área y entrevistar a testigos, mientras los clientes eran evacuados de manera ordenada hacia el exterior del inmueble.
El agresor escapó a bordo de un automóvil rojo, al parecer de modelo reciente, cuya descripción fue difundida entre las corporaciones que activaron un operativo de búsqueda en el primer cuadro de la ciudad y vialidades de salida hacia comunidades cercanas.
Hasta el cierre del operativo inicial, el sujeto permanecía prófugo y no se reportaron detenciones relacionadas con el incidente, según el seguimiento de corporaciones de seguridad pública que atendieron el llamado.
El caso reaviva una preocupación recurrente en torno a la seguridad de las sucursales del Banco del Bienestar en zonas concurridas.
Aunque las ventanillas operan con cristales blindados precisamente para mitigar agresiones de este tipo, la concentración de adultos mayores en horarios de pago de pensiones convierte estos espacios en puntos de alta vulnerabilidad ante reacciones violentas individuales.
Hasta el momento, las autoridades de Delicias no han emitido postura oficial sobre las medidas que se implementarán para reforzar la vigilancia en las sucursales del municipio.