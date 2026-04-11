El municipio aporta el 9.6 por ciento de las perforaciones detectadas en todo el estado durante ese periodo.

La franja del corredor Tula-Toluca que cruza por Polotitlán quedó en el centro del operativo federal "Don Checo" ejecutado el 28 y 29 de junio de 2025.

El despliegue contra el robo de combustible terminó con 32 personas detenidas, el aseguramiento de 150 millones de pesos en bienes, 48 vehículos, 36 armas de fuego y 16 millones de pesos en efectivo.

Dos de los 12 cateos se ejecutaron en territorio mexiquense: el primero en el restaurante "Lety", a la altura del kilómetro 46 de la carretera federal México-Querétaro, y el segundo en una gasera ubicada en la comunidad de El Tesoro.

El secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estimó las pérdidas anuales del Estado para Pemex por este tipo de actividad en mil 200 millones de pesos.

El operativo "Don Checo" expuso la red logística del huachicol

El cateo en el restaurante "Lety" derivó en seis detenciones simultáneas y en el aseguramiento de ocho tractocamiones, nueve contenedores y un tanque de almacenamiento de 27 metros instalado en el predio de El Tesoro.

Las indagatorias federales identificaron a Cirio Sergio Rebollo Mendoza, conocido como "Don Checo", como cabeza de la organización, y a Luis Miguel Ortega Maldonado, alias "El Flaco de Oro", como su operador en la zona.

Las investigaciones documentaron que la célula contaba con apoyo de Israel Molina Núñez, "El Mil Millones", y de Eréndira Jacala García Hernández, "La Yeyé", responsables del manejo administrativo y de la coordinación con compradores en el centro del país.

Municipio Tomas clandestinas (Q1 2025) Posición estatal Nextlalpan 40 1° Tepetlaoxtoc 24 2° Aculco 7 3° Polotitlán 11 4°

La presencia del huachicol en Polotitlán no es reciente. La comunidad de El Tesoro registró el 24 de mayo de 2023 la explosión de una pipa de gas LP cargada con producto extraído de una toma clandestina del poliducto Tula-Toluca, en un siniestro que destruyó el inmueble donde se encontraba el vehículo y dañó viviendas en un radio cercano.

La presidenta municipal, Teresita Sánchez Bárcena, acudió al lugar, habilitó las instalaciones del DIF Herminio Sánchez como refugio temporal y reconoció que el predio operaba con actividades ilegales de extracción de combustible.

Una segunda nota del medio documentó que la explosión se originó en una toma clandestina perforada al ducto Pemex que cruza la zona rural del municipio, con columnas de fuego y humo de más de 20 metros de altura visibles desde varios kilómetros a la redonda.





¿Qué pasa hoy con la red de huachicol en Polotitlán?

La actividad delictiva no se detuvo tras el operativo "Don Checo". En diciembre de 2025, las fuerzas federales ejecutaron tres cateos adicionales en inmuebles del municipio sin lograr detenciones, pero con el aseguramiento de más de 5 mil litros de combustible robado.

El 24 de marzo de 2026, elementos de la Guardia Nacional aprehendieron a un hombre identificado como Juan "N", de 35 años, cuando trasladaba una pipa con 22 mil 400 litros de gas LP a 80 por ciento de su capacidad por un camino de la comunidad de San Antonio el Viejo.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público federal por delitos contra el patrimonio nacional.

La presencia de la Guardia Nacional en la franja Polotitlán-Las Cruces se ha vuelto rutina en los últimos meses. Rotativo documentó el 10 de febrero de 2026 el despliegue de retenes federales con vehículos artillados sobre la vía interestatal tras el asesinato de un mando policiaco federal en los límites entre Hidalgo y Querétaro.

Los filtros revisaron automóviles particulares y vehículos de carga sobre tramos rurales del corredor que conecta a Polotitlán con los municipios hidalguenses de Huichapan y Nopala de Villagrán, en una franja donde la actividad de células dedicadas al robo de combustible ha generado enfrentamientos recurrentes con las fuerzas federales.