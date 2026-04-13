Saltillo, 13 de abril de 2026. —Una casa ubicada en la calle General Cepeda del centro histórico de Saltillo, Coahuila, quedó en manos de desconocidos después de que alguien rompiera una pared lateral para ingresar al inmueble y soldara la puerta principal desde adentro, impidiendo el acceso de la familia propietaria. La denuncia señala directamente a la Notaría 131, recién instalada en esa misma calle esquina con el callejón Gómez Farías, como responsable del arrebato patrimonial ocurrido contra los descendientes de una maestra rural fallecida en 1992.
El caso fue documentado por la agencia SEMlac y reconstruido a partir de los documentos que conservan las nietas de María Consuelo de la Rosa Martínez, viuda de Vega, quien adquirió la propiedad tras años de trabajar como docente en la comarca lagunera y posteriormente administrando un establecimiento de libros de segunda mano en el pasaje Saade. Las escrituras muestran una cadena de propiedad que inicia en 1931 y pasa por diversas transmisiones familiares hasta llegar en 1971 a la maestra y, en 1983, a su hijo José Eugenio Vega de la Rosa.
La familia fue advertida del hecho el pasado 29 de septiembre de 2025. El inmueble había permanecido alquilado entre 2009 y 2020 a la señora Teresa de Jesús Calvillo Mendoza, y después quedó desocupado. Cuando los descendientes acudieron al domicilio encontraron la pared lateral quebrada, la cerradura inhabilitada y la puerta soldada desde el interior, sin aviso previo ni procedimiento judicial notificado.
El patrón no es aislado. En el municipio de General Cepeda, Coahuila, en junio de este año funcionarios municipales intentaron desalojar a siete mujeres, la mayoría adultas mayores, de viviendas que habitaban desde hacía décadas. Las bardas de adobe fueron derribadas y solo una familia logró rescatar una bolsa con ropa. El resto permaneció en sus casas gracias a la intervención de familiares y vecinos que impidieron el desalojo forzado.
Gentrificación y despojo patrimonial avanzan sobre mujeres mayores en Saltillo
Organizaciones feministas han documentado que las transformaciones en zonas históricas de las capitales estatales —renovación arquitectónica, proliferación de hoteles boutique, restaurantes y servicios turísticos— desplazan a propietarias de largo arraigo que suelen vivir solas y en edad avanzada. La discriminación en materia de vivienda, tierra y propiedad golpea con mayor intensidad a las mujeres cuando se combina con pobreza, edad o soledad familiar.
Las escrituras son el principal instrumento legal de protección frente al despojo. Cuando una persona ajena ingresa a una propiedad sin título que la ampare, la conducta se configura como robo y daño en propiedad privada, y quien lo ejecuta está obligado a reparar el daño. La familia afectada en Saltillo prepara la demanda correspondiente.
¿Qué hacer cuando alguien ocupa una casa sin autorización?
Especialistas consultadas por medios nacionales recomiendan presentar denuncia por despojo ante la fiscalía estatal, acompañada de escrituras, levantamiento topográfico y fotografías del inmueble antes y después del ingreso. La vía civil permite además solicitar medidas cautelares para impedir que el ocupante transfiera la propiedad a terceros durante el proceso.
Hasta el momento, la Notaría 131 no ha emitido postura sobre los señalamientos de despojo patrimonial vertidos por la familia Vega de la Rosa.