México: Cada día de 2025, un periodista o medio de comunicación sufrió una agresión

Cd. de México, mayo (SEMlac).- El 2025 fue un año marcado por hostilidades contra la prensa. Y es que una vez al día al menos un periodista o medio de comunicación fue víctima de una agresión.

El informe "Estructuras de Silencio: censura, opacidad y vigilancia", de Artículo 19, sostiene que México continúa siendo el país más peligroso de América Latina y el Caribe para la prensa.

Por primera vez, la organización registró un total de 451 agresiones en el país, la mayoría de los casos documentados. Resalta un ambiente hostil contra la prensa (199 agresiones), seguido del abuso continuo del poder público (151) y de la violencia física y ataques contra la prensa (53 casos).

El año pasado, el trabajo de los medios de comunicación estuvo marcado por la hostilidad, la cual, de acuerdo con la organización, se traduce en actos como amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, discursos oficiales que califican a la prensa de "enemiga", "vendida" o "agente extranjero".

Todo este tipo de agresiones se reproducen tanto en coberturas relacionadas con corrupción, crimen organizado, protestas sociales y el proceso electoral judicial, como en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos.

Por ejemplo, en 2025 se documentó un total de 112 amenazas; es decir, en México, cada cuatro días una persona periodista es amenazada.

Al hablar de ambiente hostil, también se menciona el desplazamiento forzado. En este tipo de violencia se documentaron al menos dos casos en Michoacán.

"Aunque se trata de un número reducido, la gravedad es significativa: la ruptura de la vida personal y profesional, pérdidas económicas, daños psicosociales y la interrupción de la cobertura informativa en el territorio de origen. Además de que forzar la salida de periodistas de su comunidad debilita los medios locales", explica el informe.

Sin embargo, las entidades con mayor número de agresiones y censura son la Ciudad de México, Puebla y Veracruz con 84, 39 y 34 casos, respectivamente.

"La capital del país y las dos entidades reportan, sobre todo, casos de ambiente hostil y de abuso del poder público. En estados como Sinaloa, aunque sólo se reportan nueve casos, puede deberse a la autocensura y a que los medios y reporteros dejen de informar a consecuencia de las violaciones graves de los derechos humanos en su contra, como el caso de tres periodistas que sobrevivieron a disparos directos contra sus vehículos mientras cubrían una nota roja en la entidad", detalla el análisis.

Artículo 19 señaló que en México hay múltiples agresores contra la prensa, sin embargo, en 227 casos, es decir, más del 50 por ciento, el Estado mexicano es el principal ofensor.

De acuerdo con el documento, los ataques se concentran en el gobierno estatal (más de 54%) y en los municipales (28.63%), aunque en 38 casos (16.74%) se advirtió que el gobierno federal aún tiene responsabilidad directa en la violencia.

"El poder que debería garantizar la libertad de expresión se consolida como el principal factor de riesgo para la prensa", dice el informe.

Asesinatos contra periodistas

En 2025, la organización denuncia que la violencia continuó y los asesinatos y desapariciones de periodistas se mantuvieron.

El año pasado se contabilizaron siete asesinatos y una desaparición, con lo que México lidera, una vez más, la lista del país más letal para la prensa de la región.



En todos los países donde Artículo 19 documentó agresiones, los hombres siguen siendo las víctimas más comunes de la violencia. En el caso de México, fueron 209 casos seguidos por 111 ataques contra mujeres y 45 contra medios de comunicación.

De acuerdo con el registro histórico de la organización, desde 2000 hasta la fecha en el país han sido asesinadas 176 personas periodistas, en posible relación con su labor.

"Esta cifra confirma la ausencia de una política integral y eficaz de prevención, investigación y sanción de estos delitos. Mientras persistan la impunidad, la estigmatización y el uso indebido de las instituciones para silenciar la crítica, el periodismo seguirá haciéndose en condiciones adversas", señaló el documento.

Para combatir las agresiones contra la prensa, Artículo 19 recomendó a las autoridades mexicanas proveer de recursos suficientes a las instancias de protección, tanto estatales como del Mecanismo de Protección Federal, e identificar patrones diferenciados de violencia de género contra mujeres e integrantes de la comunidad LGBTTIQA+.

Además, solicitó tanto a la federación como cada estado, reevaluar las conferencias matutinas/semanales en cuanto a la verificación de la información y la transparencia. "Estos espacios no deben convertirse en generadores de listas negras de periodistas y las autoridades deben abstenerse de utilizar la tribuna pública como una vocería para estigmatizar a la prensa", dijo.

Por último, solicitó que las autoridades investigadoras y el Mecanismo de Protección consideren la violencia digital y las amenazas como agresiones y delitos de alto riesgo, y no sólo como incidentes de seguridad. Por ello, recomendó incorporar protocolos contra la violencia digital para atender a las personas periodistas.

LISTA NEGRA

El año pasado, Artículo 19 registró siete homicidios de periodistas:

Miguel Ángel Beltrán Martínez

Fecha: 25 de octubre de 2025

Entidad: Durango

Medio: Periodista independiente

Ángel Sevilla Sonora

Fecha: 8 de julio de 2025

Entidad: Sonora

Medio: Noticias 644

Miguel Ángel Beltrán Martínez

Fecha: 25 de octubre de 2025

Entidad: Durango

Medio: Periodista independiente

Calletano de Jesús Guerrero

Fecha: 17 de enero 2025

Entidad: Estado de México

Medio: Global México

Ronald Paz Pedro

Fecha: 9 de julio de 2025

Entidad: Guerrero

Medio: NotiExpress Pedro

Kristian Uriel Martínez Zavala

Fecha: 2 de marzo de 2025

Entidad: Guanajuato

Medio: El Silaoense MX / Reporte Silao

Raúl Irán Villarreal Belmont

Fecha: 13 de marzo de 2025

Entidad: Guanajuato

Medio: Observatorio Ciudadano San Luis de la Paz

José Carlos González Herrera

Fecha: 15 de mayo de 2025

Entidad: Guerrero

Medio: El Guerrero, Opinión Ciudadana

*Monserrat Carrasco :Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

