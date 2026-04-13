San Juan del Río, 13 de abril de 2026. —Una camioneta de carga que transportaba bultos de cal terminó proyectada contra la barra de contención de acero en el kilómetro 160 de la carretera federal 57, sobre el carril con dirección de sur a norte, sin que se reportaran personas lesionadas.
El conductor de la unidad atribuyó el percance a la maniobra de un tracto plataforma que, según su versión, lo desplazó del carril y lo obligó a impactarse contra el muro metálico que divide la autopista.
El tramo donde ocurrió el choque coincide con uno de los puntos donde Rotativo ha documentado el saldo de accidentes de los últimos años en la carretera federal 57: más de mil 388 percances y 183 personas fallecidas en los tramos queretanos desde que iniciaron las obras de rehabilitación a cargo de Banobras en 2020.
El conductor de la camioneta narró a las autoridades que un tracto plataforma lo desplazó del carril y lo orilló a chocar. rotativo.com.mx
La unidad accidentada quedó con la carga de cal regada sobre el acotamiento y parte del carril derecho, lo que obligó a desviar momentáneamente el tránsito al carril central mientras llegaban los servicios de emergencia. El conductor fue valorado en el lugar y no requirió traslado hospitalario.
El kilómetro 160 forma parte del tramo sanjuanense que ha registrado una concentración de percances con transporte de carga pesada en meses recientes, tema sobre el que Rotativo ha dado seguimiento en su cobertura de la carretera 57.
El tracto plataforma señalado por el conductor de la camioneta como responsable de la maniobra que originó el choque no había sido localizado.