Camioneta de carga choca contra muro en kilómetro 160 de la 57 en San Juan del Río

Conductor responsabilizó a un tracto plataforma que lo sacó del camino y provocó el impacto contra la barra de acero.

Camioneta de carga con bultos de cal accidentada contra barra de contención en el kilómetro 160 de la carretera 57, San Juan del Río

El conductor de la camioneta narró a las autoridades que un tracto plataforma lo desplazó del carril y lo orilló a chocar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de abril de 2026. —Una camioneta de carga que transportaba bultos de cal terminó proyectada contra la barra de contención de acero en el kilómetro 160 de la carretera federal 57, sobre el carril con dirección de sur a norte, sin que se reportaran personas lesionadas.

El conductor de la unidad atribuyó el percance a la maniobra de un tracto plataforma que, según su versión, lo desplazó del carril y lo obligó a impactarse contra el muro metálico que divide la autopista.

El tramo donde ocurrió el choque coincide con uno de los puntos donde Rotativo ha documentado el saldo de accidentes de los últimos años en la carretera federal 57: más de mil 388 percances y 183 personas fallecidas en los tramos queretanos desde que iniciaron las obras de rehabilitación a cargo de Banobras en 2020.

Camioneta de carga con bultos de cal accidentada contra barra de contenci\u00f3n en el kil\u00f3metro 160 de la carretera 57, San Juan del R\u00edo El conductor de la camioneta narró a las autoridades que un tracto plataforma lo desplazó del carril y lo orilló a chocar. rotativo.com.mx

La unidad accidentada quedó con la carga de cal regada sobre el acotamiento y parte del carril derecho, lo que obligó a desviar momentáneamente el tránsito al carril central mientras llegaban los servicios de emergencia. El conductor fue valorado en el lugar y no requirió traslado hospitalario.

El kilómetro 160 forma parte del tramo sanjuanense que ha registrado una concentración de percances con transporte de carga pesada en meses recientes, tema sobre el que Rotativo ha dado seguimiento en su cobertura de la carretera 57.

El tracto plataforma señalado por el conductor de la camioneta como responsable de la maniobra que originó el choque no había sido localizado.

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