México, 20 de abril de 2026. —Seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas el sábado en Kyiv cuando un hombre de 58 años, nacido en Moscú, abrió fuego con un arma automática contra civiles en una calle del distrito Holosiivskyi y luego se atrincheró dentro de un supermercado donde tomó rehenes y mató a otra víctima más, informó el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko. Fuerzas especiales lo abatieron tras 40 minutos de negociación infructuosa.

Kravchenko detalló que el agresor disparó a quemarropa contra las primeras cuatro víctimas en la vía pública antes de refugiarse en el establecimiento Velmart, donde continuó el ataque. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, precisó que de los 15 heridos, nueve permanecían hospitalizados mientras seis fueron atendidos en el lugar. Cuatro personas que el atacante retuvo como rehenes dentro del local fueron rescatadas con vida.

Según el reporte del conflicto Rusia-Ucrania que Rotativo ha seguido desde el inicio de las negociaciones, el país lleva más de tres años inmerso en una guerra a gran escala que ha saturado a sus ciudadanos de armamento. Pese a ello, los tiroteos masivos son un fenómeno prácticamente inédito en Ucrania: no se había registrado ningún incidente de este tipo desde que la invasión rusa comenzó en febrero de 2022, y solo un puñado en toda la historia del país independiente.

El agresor, identificado por las autoridades como residente de larga data en la región de Donetsk, tenía antecedentes penales y portaba un arma automática registrada. Aproximadamente al mismo tiempo que el ataque, el apartamento donde estaba empadronado fue incendiado, indicó el fiscal. El ministro del Interior, Ihor Klymenko, relató que el hombre "se acercaba a cada persona y simplemente disparaba a quemarropa", sin aparente distinción.

Negociación que no prosperó y operación de rescate

La negociadora policial Valeriia, identificada solo por su nombre de pila, explicó a Reuters que permaneció 40 minutos intentando establecer contacto desde que llegó al supermercado: el atacante nunca respondió. Ante el silencio y el riesgo inminente para los rehenes, la Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Nacional irrumpió en el local. El agresor abrió fuego contra los agentes durante el ingreso y fue abatido en el enfrentamiento.

¿Por qué Ucrania investiga esto como acto terrorista?

El caso quedó bajo la figura de "acto terrorista" por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), según informó el fiscal Kravchenko. El origen moscovita del atacante, sus antecedentes penales, la quema previa de su apartamento y el carácter indiscriminado del ataque son los elementos que las autoridades examinan para determinar el móvil. El Servicio de Seguridad de Ucrania investiga si existe alguna instrucción o vínculo externo detrás del hecho.

El presidente Volodymyr Zelensky ordenó una pesquisa expedita y señaló que los investigadores trabajan con "varias teorías". "Cada detalle debe ser examinado", indicó, sin revelar la línea principal de investigación. Los motivos del ataque no habían sido determinados al momento de la redacción.