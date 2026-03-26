Oaxaca, 26 de marzo de 2026. — Un familiar directo de las víctimas habría proporcionado información clave a los asaltantes que irrumpieron con armas de fuego en un domicilio de la colonia Las Flores, en Santa Lucía del Camino, para robar 260 mil pesos en efectivo a personas adultas mayores.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención y vinculación a proceso de dos hombres identificados con las iniciales C.V.C. y J.G.M., quienes enfrentan prisión preventiva justificada por el delito de robo a casa habitación con violencia.
Los hechos se registraron el pasado 10 de marzo. Según la causa penal, las víctimas —identificadas como F.L.S.G. y E.M.R.G.— se encontraban en su domicilio junto con otras personas de la tercera edad cuando un grupo armado ingresó al inmueble.
Los agresores sometieron a los presentes, los obligaron a tirarse al piso y los golpearon con armas de fuego para intimidarlos. Bajo amenazas directas, una de las víctimas fue forzada a entregar dinero que había retirado previamente de una institución bancaria.
Tras apoderarse del efectivo, los imputados escaparon en motocicleta. Dejaron a las personas adultas mayores con lesiones y las amenazaron para que no presentaran denuncia.
Sobrino de las víctimas habría facilitado el robo en Santa Lucía del Camino
Las indagatorias de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales revelaron un dato que agrava el caso: un sobrino de las víctimas habría sido quien informó a los agresores sobre el monto retirado del banco, la ubicación exacta de la vivienda y la manera de acceder al inmueble.
La FGEO no precisó si esta tercera persona enfrenta una línea de investigación separada.
Con base en los elementos recabados, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Ambos detenidos fueron presentados ante un Juez de Control, quien determinó vincularlos a proceso e imponer prisión preventiva justificada.
¿Qué medida cautelar enfrentan los detenidos por robo en Oaxaca?
El juez consideró que la gravedad de la violencia ejercida —armas de fuego contra personas de la tercera edad dentro de su propio hogar— justificaba la prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. La causa sigue abierta en la etapa de investigación complementaria.