Aprueban en comisión reforma para acelerar obra escolar en Querétaro

La comisión que preside Andrea Tovar avala iniciativa de Antonio Zapata para el artículo 29 Bis.

Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de Querétaro durante aprobación de dictamen sobre Ley de Obras Públicas

La diputada Laura Andrea Tovar Saavedra presidió la sesión donde se aprobó la adición del artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026. — La Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Poder Legislativo local aprobó el dictamen que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas estatal en materia de infraestructura educativa y simplificación administrativa, una reforma que permitirá ejecutar obra en planteles cuyo terreno aún no cuenta con escritura regularizada, siempre que la autoridad educativa acredite documentalmente su posesión. El dictamen deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso del Estado para entrar en vigor.

La sesión estuvo presidida por la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra e integrada por los legisladores Sully Yanira Mauricio Sixtos y Luis Gerardo Ángeles Herrera.

La iniciativa fue presentada por el diputado Antonio Zapata Guerrero, autor del planteamiento, quien atribuyó la propuesta a un trabajo conjunto con el equipo jurídico del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado. El antecedente que motivó la reforma es directo: cerca de mil 300 escuelas en Querétaro operan en terrenos sin escritura regularizada, según reveló el propio IFEQ durante la sesión.

Andrea Tovar planteó que el problema concreto radicaba en que, al hablar de remodelación, ampliación o construcción de planteles, suele aparecer un obstáculo registral que retrasa los trabajos y termina por incumplir la inversión de los recursos públicos.

La diputada sostuvo que con el dictamen se busca "quitar los candados que actualmente tiene la ley" y avanzar en obras siempre que exista certeza de que el inmueble está en posesión de la autoridad educativa, lo que se garantizará a través de la documentación que emita la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado.

Qué cambia con el artículo 29 Bis en Querétaro

La nueva disposición no exime de regularizar la propiedad del inmueble. Lo que hace es habilitar la ejecución de obra mientras el trámite registral avanza por su lado, evitando que el calendario escolar quede atado al ritmo del Registro Público de la Propiedad.

La presidenta de la comisión enfatizó que el proceso de regularización debe continuar hasta lograr el título de propiedad y cumplir con la legalidad de los actos.

El acompañamiento institucional quedó visible en la propia sesión, con la presencia del director general del Instituto Registral y Catastral, Rogelio Alcocer Gómez, y la directora del Registro Público de la Propiedad, Arlette Elizabeth López Ruiz.

¿Qué dependencias avalaron la propuesta en la sesión?

Además del IFEQ y el Registro Público, asistieron la directora jurídica Ana Magdalena Bracamontes Cruz, en representación de la titular de la Usebeq, Irene Quintanar Mejía; y el director jurídico Fidencio Olvera Rico, en representación del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío Salgado Tovar.

El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, también integrante de la comisión, calificó la iniciativa como un ejemplo del "como sí se pueden hacer las cosas" y recordó que hasta ahora la imposibilidad de invertir en planteles sin documentación completa derivaba en señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación y en la devolución de recursos.

El dictamen aprobado se suma a otras reformas legislativas que el Congreso ha procesado en materia de transparencia y manejo de recursos públicos durante los últimos años.

La presidenta de la comisión confirmó que el grupo trabaja además en otras iniciativas turnadas que se procesarán en los próximos meses, agrupadas en bloques temáticos sobre gobernanza del agua, transparencia en contrataciones públicas y ordenamiento territorial.

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