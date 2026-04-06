Madrid, 6 de abril de 2026. — El Real Madrid recibirá este martes al Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en el cruce más repetido de la historia del torneo continental: la 29ª vez que ambos clubes se medirán en competiciones europeas.

El conjunto blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega tras eliminar al Manchester City en octavos con un global de 5-1 y vuelve a contar con Kylian Mbappé y Jude Bellingham, recuperados de sus respectivas lesiones para una eliminatoria que enfrenta a los dos equipos con más títulos continentales del Viejo Continente.

El choque pondrá frente a frente 21 Copas de Europa: 15 del Real Madrid y seis del Bayern Múnich. Los blancos llegan al duelo con un balance favorable en los enfrentamientos recientes, ya que se han clasificado en las cuatro últimas eliminatorias a doble partido entre ambos clubes.

El antecedente más doloroso para los bávaros es de 2012, año en que eliminaron por última vez al equipo madridista en este torneo.

Arbeloa compareció este lunes en rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid para anticipar el encuentro y reconoció el peso del rival. "Quiero ver al Real Madrid que siempre ha dado un paso adelante ante grandes rivales, como el que tendremos enfrente mañana.

Un Bayern Múnich que está realizando una temporada excepcional en todos los aspectos del juego", señaló el técnico, quien dirigirá su primer cruce europeo de eliminación directa de cuartos al frente del primer equipo desde su llegada al banquillo en enero pasado.

El conjunto bávaro de Vincent Kompany llega como favorito según las casas de apuestas y atraviesa un estado de forma impecable: 14 partidos sin perder en todas las competiciones, una goleada de 10-2 al Atalanta en octavos y un tridente ofensivo conformado por Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz.

Kane, máximo goleador del torneo con 10 anotaciones, regresa tras superar las molestias en un tobillo que le impidieron jugar el sábado pasado el triunfo 3-2 ante el Friburgo.

El Real Madrid, en contraste, llega golpeado en el plano doméstico tras caer 2-1 ante el Mallorca el fin de semana, una derrota que reavivó las críticas al funcionamiento del equipo de Arbeloa en LaLiga y que lo dejó a siete puntos del Barcelona, líder del campeonato español.

Pese a ello, el técnico madrileño restó peso al tropiezo y apeló a la mística europea del club: "Sé de lo que son capaces mis jugadores. Sé que entienden la importancia del partido del martes. La exigencia va a ser máxima y sé del apoyo que nos va a brindar el madridismo", afirmó.

El partido arrancará a las 21:00 horas de Madrid (13:00 horas del centro de México) y se transmitirá a través de TNT Sports y HBO Max para América Latina. La vuelta se disputará el martes 14 de abril en el Allianz Arena de Múnich.

El ganador de la eliminatoria avanzará a las semifinales del torneo continental, donde lo esperará el vencedor del cruce entre Sporting de Portugal y Arsenal.