Comediantes Jair Sánchez y Andrés Johnson enfrentan cancelación por sketch en México

Los comediantes enfrentan críticas masivas tras presentar una rutina considerada ofensiva sobre enfermos terminales.

Comediantes Jair Sánchez y Andrés Johnson enfrentan cancelación en redes sociales tras sketch polémico sobre pacientes desahuciados

Jair Sánchez y Andrés Johnson generaron indignación masiva con una rutina sobre pacientes desahuciados difundida en redes.

Foto: Redes Sociales.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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México, 30 de marzo de 2026. — Un sketch sobre pacientes desahuciados bastó para que Jair Sánchez y Andrés Johnson pasaran de las risas a la cancelación en cuestión de horas.

La rutina, difundida en redes sociales, provocó una oleada de críticas de usuarios que consideraron que el humor rebasó los límites al ridiculizar a enfermos terminales.

La reacción fue inmediata. Hashtags pidiendo consecuencias para ambos comediantes se posicionaron en tendencias nacionales, mientras que organizaciones de pacientes y familiares expresaron su malestar por lo que calificaron como una falta de sensibilidad inaceptable.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido una disculpa pública formal ni se ha pronunciado con detalle sobre el contenido que detonó la controversia.

El episodio reaviva el debate recurrente sobre los límites del humor en el entretenimiento mexicano, un terreno donde la línea entre la comedia ácida y la ofensa gratuita se vuelve cada vez más delgada ante la fiscalización constante de las audiencias digitales.

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