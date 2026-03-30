México, 30 de marzo de 2026. — Un sketch sobre pacientes desahuciados bastó para que Jair Sánchez y Andrés Johnson pasaran de las risas a la cancelación en cuestión de horas.
La rutina, difundida en redes sociales, provocó una oleada de críticas de usuarios que consideraron que el humor rebasó los límites al ridiculizar a enfermos terminales.
La reacción fue inmediata. Hashtags pidiendo consecuencias para ambos comediantes se posicionaron en tendencias nacionales, mientras que organizaciones de pacientes y familiares expresaron su malestar por lo que calificaron como una falta de sensibilidad inaceptable.
Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido una disculpa pública formal ni se ha pronunciado con detalle sobre el contenido que detonó la controversia.
El episodio reaviva el debate recurrente sobre los límites del humor en el entretenimiento mexicano, un terreno donde la línea entre la comedia ácida y la ofensa gratuita se vuelve cada vez más delgada ante la fiscalización constante de las audiencias digitales.