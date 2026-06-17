Querétaro, Querétaro, 17 de junio de 2026.- Un camión de pasajeros de la empresa Flecha Azul y dos automóviles particulares participaron en un choque sobre la autopista México-Querétaro, cuando descendían la Cuesta China en dirección a la capital del estado.
El percance movilizó a paramédicos de la Cruz Roja de Querétaro, quienes valoraron a los ocupantes de las tres unidades y brindaron atención prehospitalaria.
Varias personas resultaron con lesiones leves y fueron atendidas en el mismo lugar, sin que durante la intervención inicial se reportaran heridas de gravedad.
Durante la colisión, uno de los automóviles giró, se impactó contra el terraplén y quedó en sentido contrario a la circulación, sobre el carril de alta velocidad de la vialidad.
Un camión Flecha Azul y dos automóviles participaron en el accidente registrado sobre la Cuesta China. rotativo.com.mx
La posición en la que terminó la unidad aumentó el riesgo para los demás conductores que descendían por la carretera, mientras los servicios de emergencia atendían a los involucrados.
Los primeros indicios señalan que el camión Flecha Azul habría originado el percance durante el descenso. La velocidad inmoderada y la falta de precaución figuran entre los posibles factores del accidente.
La mecánica exacta de la colisión y las responsabilidades de los conductores deberán establecerse mediante los peritajes correspondientes.
Las tres unidades presentaron daños materiales como consecuencia de los impactos. El accidente también afectó la circulación en dirección a la ciudad de Querétaro durante las labores de atención y retiro de los vehículos.
La Cuesta China se encuentra entre los tramos con mayor incidencia de accidentes en la autopista México-Querétaro, debido a la pendiente, el flujo vehicular y las diferencias de velocidad entre automóviles, transporte público y unidades pesadas.
En este descenso también se ha proyectado una rampa de frenado sobre la carretera federal 57, antes del ingreso a la zona urbana de la capital queretana.
La circulación por este tramo requiere reducir la velocidad, conservar distancia suficiente entre vehículos y evitar maniobras repentinas, especialmente en los carriles de alta velocidad.