Camión Flecha Azul y dos autos chocan en la Cuesta China

Paramédicos de Cruz Roja atendieron en el lugar a varias personas que presentaron lesiones leves.

Camión Flecha Azul y dos automóviles involucrados en un choque durante el descenso de la Cuesta China en Querétaro.

Un camión Flecha Azul y dos automóviles participaron en el accidente registrado sobre la Cuesta China.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 17 de junio de 2026.- Un camión de pasajeros de la empresa Flecha Azul y dos automóviles particulares participaron en un choque sobre la autopista México-Querétaro, cuando descendían la Cuesta China en dirección a la capital del estado.

El percance movilizó a paramédicos de la Cruz Roja de Querétaro, quienes valoraron a los ocupantes de las tres unidades y brindaron atención prehospitalaria.

Varias personas resultaron con lesiones leves y fueron atendidas en el mismo lugar, sin que durante la intervención inicial se reportaran heridas de gravedad.

Durante la colisión, uno de los automóviles giró, se impactó contra el terraplén y quedó en sentido contrario a la circulación, sobre el carril de alta velocidad de la vialidad.

Cami\u00f3n Flecha Azul y dos autom\u00f3viles involucrados en un choque durante el descenso de la Cuesta China en Quer\u00e9taro. Un camión Flecha Azul y dos automóviles participaron en el accidente registrado sobre la Cuesta China. rotativo.com.mx

La posición en la que terminó la unidad aumentó el riesgo para los demás conductores que descendían por la carretera, mientras los servicios de emergencia atendían a los involucrados.

Los primeros indicios señalan que el camión Flecha Azul habría originado el percance durante el descenso. La velocidad inmoderada y la falta de precaución figuran entre los posibles factores del accidente.

La mecánica exacta de la colisión y las responsabilidades de los conductores deberán establecerse mediante los peritajes correspondientes.

Las tres unidades presentaron daños materiales como consecuencia de los impactos. El accidente también afectó la circulación en dirección a la ciudad de Querétaro durante las labores de atención y retiro de los vehículos.

La Cuesta China se encuentra entre los tramos con mayor incidencia de accidentes en la autopista México-Querétaro, debido a la pendiente, el flujo vehicular y las diferencias de velocidad entre automóviles, transporte público y unidades pesadas.

En este descenso también se ha proyectado una rampa de frenado sobre la carretera federal 57, antes del ingreso a la zona urbana de la capital queretana.

La circulación por este tramo requiere reducir la velocidad, conservar distancia suficiente entre vehículos y evitar maniobras repentinas, especialmente en los carriles de alta velocidad.

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