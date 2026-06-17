El Mundial no detona ventas en Querétaro; el comercio apuesta al Día del Padre

La Cámara Nacional de Comercio reconoce que la inauguración del torneo no movió las cajas como se preveía, aunque conserva expectativas para los próximos días.

Comercios del centro de Querétaro con clientes y aparadores de regalos en la temporada del Día del Padre.

Canaco Querétaro reportó que la mayoría de los negocios no percibió una mejora de ventas durante el arranque del Mundial 2026

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, Querétaro, 17 de junio de 2026.- El comienzo del Mundial 2026 no se tradujo en el aumento de ventas que anticipaba el comercio de Querétaro. A casi una semana de la inauguración, 84% de los negocios no percibe una mejora clara en sus ingresos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la entidad, que pese al panorama conserva expectativas para los próximos días.

El presidente del organismo, René Loya Poletti, explicó que la jornada inaugural resultó complicada y no dejó el impacto comercial previsto. En el desglose del sector, 54% de los establecimientos mantuvo sus ventas sin cambio y 22% reportó una caída. Solo 11.6% observó un incremento, la franja más reducida del grupo consultado.

El dirigente sostuvo que el resultado corresponde a los primeros días y a los primeros partidos del torneo, y que los encuentros de mayor atractivo todavía están por disputarse. Bajo esa lectura, anticipó que el consumo mejorará conforme avance la competencia y se acerquen las fechas de mayor afluencia.

Esa expectativa coincide con la llegada del Día del Padre, que este año se celebra el domingo 21 de junio, una de las fechas que tradicionalmente impulsan el gasto en regalos, ropa, electrónica, restaurantes y servicios de cuidado personal. El comercio local apuesta a que la celebración compense el arranque lento que dejó el inicio mundialista.

El Día del Padre, siguiente termómetro del comercio local

Canaco no difundió una proyección puntual de derrama para el fin de semana del Día del Padre, pero el sector mantiene la lectura de que la combinación del torneo y la fecha familiar puede mover el consumo. El calendario comercial respalda ese optimismo: la celebración llega apenas semanas después de que las ventas de San Valentín dejaran una derrama de 725 millones de pesos en la entidad, con un crecimiento cercano a 12% frente a 2025.

El contraste con el inicio del año también pesa. En enero, el organismo reconoció que el cierre decembrino quedó por debajo de la meta proyectada, una señal de cautela que el comercio busca revertir en el primer semestre.

A ese escenario se suma el componente mundialista. Días antes del arranque, las autoridades advirtieron sobre las sanciones a los negocios que transmiten el Mundial sin licencia, un requisito que condiciona parte de la derrama que bares y restaurantes esperan capitalizar durante el torneo.

Con la inauguración atrás y el Día del Padre a la vista, el comercio queretano afronta una semana decisiva para medir si el consumo despega al ritmo que el sector previó para el verano mundialista.

economia negocios mundial futbol canaco

Reciente

Camión Flecha Azul y dos automóviles involucrados en un choque durante el descenso de la Cuesta China en Querétaro.
Editorial

Accidente en Cuesta China involucra un Flecha Azul y dos automóviles

Paramédicos de Cruz Roja atendieron en el lugar a varias personas que presentaron lesiones leves.

Marco Antonio Del Prete encabeza la sesión del Consejo Administrativo del Bordo Benito Juárez en Querétaro
Querétaro

Bordo Benito Juárez en Querétaro: el ANP que regula las lluvias tendrá inversión

El Consejo Administrativo dio seguimiento a la limpieza, el deshierbe y el monitoreo del lirio, mientras el INDEREQ presentó mejoras para la trotapista.

Estudiantes de la UT San Juan del Río reunidos en el campus durante la entrega de becas del cuatrimestre.
San Juan del Río

Becas UT San Juan del Río 2026: 220 estudiantes reciben apoyo en el cuatrimestre mayo-agosto

Las ayudas de servicio a la comunidad, alimenticias y de desempeño académico buscan reducir el abandono escolar por falta de recursos.

Automóviles avanzan lentamente sobre una avenida con agua acumulada bajo cielo nublado en Querétaro.
Editorial

Lluvia en Querétaro hoy: encharcamientos y tráfico en vialidades y autopista México-Querétaro

Conductores reportan avance lento en la incorporación a desnivel de la autopista México-Querétaro; el SMN anticipa nuevos chubascos durante el miércoles.