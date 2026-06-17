Querétaro, Querétaro, 17 de junio de 2026.- El comienzo del Mundial 2026 no se tradujo en el aumento de ventas que anticipaba el comercio de Querétaro. A casi una semana de la inauguración, 84% de los negocios no percibe una mejora clara en sus ingresos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la entidad, que pese al panorama conserva expectativas para los próximos días.
El presidente del organismo, René Loya Poletti, explicó que la jornada inaugural resultó complicada y no dejó el impacto comercial previsto. En el desglose del sector, 54% de los establecimientos mantuvo sus ventas sin cambio y 22% reportó una caída. Solo 11.6% observó un incremento, la franja más reducida del grupo consultado.
El dirigente sostuvo que el resultado corresponde a los primeros días y a los primeros partidos del torneo, y que los encuentros de mayor atractivo todavía están por disputarse. Bajo esa lectura, anticipó que el consumo mejorará conforme avance la competencia y se acerquen las fechas de mayor afluencia.
Esa expectativa coincide con la llegada del Día del Padre, que este año se celebra el domingo 21 de junio, una de las fechas que tradicionalmente impulsan el gasto en regalos, ropa, electrónica, restaurantes y servicios de cuidado personal. El comercio local apuesta a que la celebración compense el arranque lento que dejó el inicio mundialista.
El Día del Padre, siguiente termómetro del comercio local
Canaco no difundió una proyección puntual de derrama para el fin de semana del Día del Padre, pero el sector mantiene la lectura de que la combinación del torneo y la fecha familiar puede mover el consumo. El calendario comercial respalda ese optimismo: la celebración llega apenas semanas después de que las ventas de San Valentín dejaran una derrama de 725 millones de pesos en la entidad, con un crecimiento cercano a 12% frente a 2025.
El contraste con el inicio del año también pesa. En enero, el organismo reconoció que el cierre decembrino quedó por debajo de la meta proyectada, una señal de cautela que el comercio busca revertir en el primer semestre.
A ese escenario se suma el componente mundialista. Días antes del arranque, las autoridades advirtieron sobre las sanciones a los negocios que transmiten el Mundial sin licencia, un requisito que condiciona parte de la derrama que bares y restaurantes esperan capitalizar durante el torneo.
Con la inauguración atrás y el Día del Padre a la vista, el comercio queretano afronta una semana decisiva para medir si el consumo despega al ritmo que el sector previó para el verano mundialista.