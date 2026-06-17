Santiago de Querétaro, Querétaro, 17 de junio de 2026.- El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la sesión ordinaria del Consejo Administrativo del Área Natural Protegida Bordo Benito Juárez, donde se dio seguimiento a las labores de limpieza, deshierbe y monitoreo del lirio en esta zona de preservación ecológica.
Durante el encuentro, el funcionario estatal anunció que el gobierno destinará recursos para el mantenimiento y embellecimiento del sitio, catalogado como zona de preservación ecológica por su papel en la regulación de los escurrimientos pluviales de la capital. El bordo forma parte de la cuenca que el gobierno estatal y municipal atienden con obras de control pluvial en la zona norte.
El área cumple funciones ambientales y sociales: opera como refugio y sitio de descanso para aves acuáticas migratorias y residentes, y como espacio de esparcimiento, relajación, deporte y educación ambiental, explicó Del Prete Tercero. Entre las tareas en curso se mantiene la vigilancia del lirio, una especie que ha proliferado en presas y embalses de Querétaro.
“El compromiso es seguir manteniendo esta zona, vamos a disponer recursos para embellecer esta Área Natural Protegida, vamos a invertir en mantenimiento y reiteramos el compromiso de seguir trabajando de mano de la ciudadanía para lograrlo”, señaló el secretario.
¿Qué cambios tendrá la trotapista del Bordo Benito Juárez?
El Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) presentó un proyecto de mejoramiento de la trotapista que será socializado con los usuarios del parque. La propuesta contempla iluminación, señalética y paisajismo en el circuito de trote, además de medidas de prevención, mitigación y compensación orientadas al cuidado de la flora y la fauna del lugar.
El bordo se suma a las áreas naturales protegidas que la entidad busca conservar dentro del territorio metropolitano.
Dependencias y ciudadanos que participaron en la sesión
En la reunión participaron integrantes de las secretarías de Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Sustentable, Salud, y Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como de la Comisión Estatal de Infraestructura, el INDEREQ, la Comisión Estatal del Agua, el municipio de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro.
También asistieron ciudadanos, quienes entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron dar seguimiento al saneamiento del bordo y a la infraestructura pluvial y de drenaje.