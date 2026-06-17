SEDESU compromete inversión para mantener el Bordo Benito Juárez en Querétaro

El Consejo Administrativo dio seguimiento a la limpieza, el deshierbe y el monitoreo del lirio, mientras el INDEREQ presentó mejoras para la trotapista.

Marco Antonio Del Prete encabeza la sesión del Consejo Administrativo del Bordo Benito Juárez en Querétaro

El secretario Marco Antonio Del Prete encabezó la sesión del Consejo Administrativo del Área Natural Protegida Bordo Benito Juárez.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 17 de junio de 2026.- El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la sesión ordinaria del Consejo Administrativo del Área Natural Protegida Bordo Benito Juárez, donde se dio seguimiento a las labores de limpieza, deshierbe y monitoreo del lirio en esta zona de preservación ecológica.

Durante el encuentro, el funcionario estatal anunció que el gobierno destinará recursos para el mantenimiento y embellecimiento del sitio, catalogado como zona de preservación ecológica por su papel en la regulación de los escurrimientos pluviales de la capital. El bordo forma parte de la cuenca que el gobierno estatal y municipal atienden con obras de control pluvial en la zona norte.

El área cumple funciones ambientales y sociales: opera como refugio y sitio de descanso para aves acuáticas migratorias y residentes, y como espacio de esparcimiento, relajación, deporte y educación ambiental, explicó Del Prete Tercero. Entre las tareas en curso se mantiene la vigilancia del lirio, una especie que ha proliferado en presas y embalses de Querétaro.

“El compromiso es seguir manteniendo esta zona, vamos a disponer recursos para embellecer esta Área Natural Protegida, vamos a invertir en mantenimiento y reiteramos el compromiso de seguir trabajando de mano de la ciudadanía para lograrlo”, señaló el secretario.

¿Qué cambios tendrá la trotapista del Bordo Benito Juárez?

El Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) presentó un proyecto de mejoramiento de la trotapista que será socializado con los usuarios del parque. La propuesta contempla iluminación, señalética y paisajismo en el circuito de trote, además de medidas de prevención, mitigación y compensación orientadas al cuidado de la flora y la fauna del lugar.

El bordo se suma a las áreas naturales protegidas que la entidad busca conservar dentro del territorio metropolitano.

Dependencias y ciudadanos que participaron en la sesión

En la reunión participaron integrantes de las secretarías de Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Sustentable, Salud, y Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como de la Comisión Estatal de Infraestructura, el INDEREQ, la Comisión Estatal del Agua, el municipio de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro.

También asistieron ciudadanos, quienes entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron dar seguimiento al saneamiento del bordo y a la infraestructura pluvial y de drenaje.

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