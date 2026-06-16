Comunidades de San Juan del Río alistan con entusiasmo la Flor Más Bella del Campo

San Juan del Río, 16 de junio de 2026.- Las comunidades rurales de San Juan del Río ultiman sus carros alegóricos y presentan a sus representantes para la Flor Más Bella del Campo, el certamen que reunirá a 36 localidades en el desfile del domingo 21 de junio, dentro de la Feria San Juan del Río 2026.

La esencia de la participación está en que cada comunidad cuente su origen, su fundación y aquello que la distingue, explicó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Adrián Miranda Bárcenas. “Es lo que les hemos pedido a ellas que resalten”, dijo.

Ese mosaico se traduce en oficios y productos propios: Galindo es reconocida por su trabajo en cantera; La Estancia, por la pesca y las palmas; y comunidades como Santa Cruz y Palomas, por sus dobladitas. Cada localidad llevará ese sello al recorrido.

Cada localidad expondrá el oficio o producto que la identifica durante el recorrido por el centro. FOTO: REDES

Qué resaltará cada comunidad

Las participantes desfilarán en carros alegóricos elaborados por sus propios habitantes, expondrán un tema relacionado con su localidad y serán evaluadas por su presencia escénica, su conocimiento del entorno rural y su expresión cultural, conforme a la convocatoria del certamen.

El entusiasmo se adelantó en redes sociales. Comunidades como Vistha —que presentó a María Guadalupe Mendoza Bárcenas, ingeniera de 21 años— ya dieron a conocer a sus candidatas, entre las que también figura Itzel Sarahí Reséndiz Bocanegra. Algunas localidades convocaron a sus simpatizantes a vestir prendas en color dorado para acompañar a sus representantes durante el paso por las calles del primer cuadro.

Varias comunidades convocaron a sus simpatizantes a vestir de dorado para acompañar a sus representantes. FOTO: REDES

Cuándo es el desfile y qué premios hay

El recorrido avanzará por la avenida Juárez y la calle Miguel Hidalgo, con la coronación en el escenario del Jardín Independencia. La actividad forma parte de el programa de la feria, que corre del 18 al 30 de junio y abrió con la Cabalgata de la Amistad.

El registro quedó cerrado con 36 comunidades, las más representativas del municipio; Miranda Bárcenas indicó que reabrir la inscripción colocaría en desventaja a quienes ya entregaron su documentación.

Los premios en efectivo aumentaron respecto a la edición pasada, cuando la ganadora recibió 20 mil pesos, y el desfile de carros alegóricos también tendrá premiación. El funcionario aclaró que no se contempla obra pública adicional para las localidades ganadoras y que los recursos se entregan de forma directa a cada participante.

El arranque, agregó, llega con un clima favorable que, a diferencia del año pasado, no se ha cerrado de lluvia. “Es lo que adorna y hace feliz la fiesta de San Juan del Río”, dijo sobre el paso de las comunidades por el centro.