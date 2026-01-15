El proyecto busca fortalecer lazos comunitarios mediante arte urbano que refleja la memoria colectiva del barrio. Una exposición fotográfica se presentará el 22 de enero en el Museo de las Identidades Leonesas.

"No se trata solo de pintar paredes, sino de construir vínculos a partir de la historia y de imágenes que reflejen la identidad de la comunidad", explicó Armenta Cedillo.

La gestora tiene conexión personal con San Miguel, ya que su familia paterna es originaria del barrio donde creció caminando entre sus calles.

Para garantizar la participación comunitaria, se realizaron diversas reuniones con vecinos donde, en conjunto con los artistas, se determinaron los aspectos que más identifican al barrio. Así se eligió la temática de cada obra mural con base en la memoria colectiva del lugar.





Diez artistas plasman historia del barrio

En la realización de los murales participaron diez artistas mexicanos: Carolina García, José Luis Percador, Beatriz Colin, Santiago Pescador, Gaver (Z), WKER, Armando de Jesús Vargas, Alondra Aceves, Jorge Ageo Mota y Luz Abigail García.

Los creadores trabajaron de manera conjunta con vecinas, vecinos, niñas, niños y adolescentes del barrio, tanto en el diseño como en la ejecución del trabajo mural.

Se realizaron cinco obras con temáticas específicas: una dedicada a San Miguel de la Real Corona, nombre original del barrio; dos al santo patrono San Miguel Arcángel y su festividad; una más a la actividad agrícola y la industria ferrocarrilera, sectores fundamentales para el desarrollo del lugar.

El último mural rindió homenaje a 18 jóvenes que formaban parte del equipo de fútbol "San Miguel", quienes perdieron la vida en un accidente en 1965. Esta obra representa un momento doloroso en la historia del barrio que permanece en la memoria de los habitantes.





Comunidad se reconoce en obras murales

Los murales se concluyeron el 27 de septiembre de 2025 en el marco de las celebraciones patronales, en las que habitantes y artistas compartieron relatos sobre la historia de San Miguel al tiempo que realizaron un recorrido por la zona intervenida.

"La gente se emocionó al recordar lo que antes existía; se acercaban, preguntaban y compartían sus propias historias", detalló Armenta Cedillo. La gestora enfatizó que la respuesta de la comunidad fue positiva y el proyecto tomó una forma significativa para los vecinos del barrio.

Con los murales concluidos, el proyecto crecerá con una exposición fotográfica que, en el marco de los 450 años de la fundación de León, se presentará el 22 de enero de 2026 en el Museo de las Identidades Leonesas. La muestra documentará el proceso creativo y la participación comunitaria.

Proyecto fortalece identidad y pertenencia

Para el barrio de San Miguel y Gema Armenta, el proyecto refleja la importancia de cuidar los espacios que habitamos, así como de mantener las costumbres y anécdotas de la comunidad.

La iniciativa demuestra cómo el arte urbano puede convertirse en herramienta para preservar la memoria colectiva.

"Mi familia paterna es de aquí y crecí caminando entre sus calles. Esa experiencia me enseñó a valorar la identidad, el sentido de pertenencia y la importancia de conservar la memoria de los espacios", compartió la gestora cultural.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México financia proyectos que fortalecen la identidad cultural y el tejido social de comunidades mexicanas.

"Callejones Vivos" se suma a iniciativas que utilizan el muralismo para visibilizar las memorias locales y construir vínculos intergeneracionales.