Fiscalía de Tabasco detiene a dos por caso de canibalismo

Autoridades ministeriales aseguraron a dos personas por su presunta participación en actos de canibalismo documentados en video; cinco sujetos más permanecen bajo investigación activa.

Operativo de la Fiscalía de Tabasco donde se ejecutaron órdenes de aprehensión. La investigación suma siete personas involucradas.

Por Diario Rotativo Ene 15, 2026
México, 15 de enero de 2026. — Dos hombres fueron detenidos en Tabasco por su presunta participación en actos de canibalismo documentados en video que circuló en redes sociales durante 2025.

La captura se ejecutó en el municipio de Centro tras una orden de aprehensión vinculada inicialmente con otros delitos, informó el fiscal general del estado, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros. La investigación involucra a cinco personas adicionales que permanecen prófugas.

Los hechos se remontan a mediados de 2025 cuando un video exhibió a varias personas consumiendo restos humanos. El material audiovisual generó una investigación ministerial que derivó en las capturas siete meses después, explicó el funcionario en declaraciones para Nuestras Noticias Multimedia.

El operativo policial se desarrolló cuando agentes ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión contra uno de los sospechosos por delitos diferentes al canibalismo. Durante el procedimiento, las autoridades vincularon a ambos detenidos con el caso documentado en video que circuló ampliamente en plataformas digitales.

"La investigación sigue en curso", sostuvo Vázquez Landeros al confirmar que otras cinco personas están siendo investigadas por los mismos hechos. El fiscal omitió revelar el delito específico por el cual serán procesados los detenidos debido a que la carpeta de investigación permanece activa y en proceso de integración.

Las autoridades ministeriales continúan con las diligencias para localizar y detener a los cinco sujetos restantes vinculados con el caso. La Fiscalía tabasqueña no proporcionó detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias específicas en las que ocurrieron los hechos documentados en el material audiovisual.

