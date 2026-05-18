México suma 1,883 casos de dengue y Querétaro mantiene uno activo

Querétaro, 18 de mayo de 2026. —México escaló a mil 883 casos confirmados de dengue y cuatro defunciones al 11 de mayo, mientras Querétaro conserva un solo contagio activo con signos de alarma en la capital, de acuerdo con el corte epidemiológico que la Secretaría de Salud del estado (SESA) difundió este fin de semana.

La actualización nacional suma 187 nuevos casos en apenas 18 días respecto al reporte previo del 27 de abril, en plena antesala de la temporada de lluvias que activa la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

El registro estatal, sin variación desde la sexta semana epidemiológica del año, corresponde a un menor de edad con domicilio en el municipio de Querétaro. La cifra contrasta con los 100 contagios y la defunción que la entidad reportó al cierre de 2025, una caída drástica que Rotativo documentó a inicios de mayo.

La dependencia no actualizó el desglose por municipio ni precisó si el caso permanece bajo seguimiento activo o se considera concluido clínicamente.

A nivel nacional, los 1,883 contagios al 11 de mayo representan un alza de 11 por ciento frente a los mil 696 reportados dos semanas atrás, sin que aumentaran las cuatro defunciones acumuladas. La SESA no precisó qué entidades concentran el repunte.

Las acciones de control de vectores se han desarrollado en 27 localidades del estado en lo que va de 2026, con un acumulado de 19 toneladas de cacharros retirados.

Las brigadas colocaron abate en 18 mil 924 casas y 39 mil 246 depósitos para protección de 47 mil 778 habitantes; aplicaron rociado intradomiciliario en 393 viviendas e instalaron ocho mil 500 ovitrampas en zonas de riesgo, donde recolectaron 13 mil 765 huevecillos. Las cifras de operativo no presentan avance respecto al corte del 30 de abril difundido por la misma dependencia.

La SESA pide no automedicarse ante síntomas de dengue en Querétaro

El dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado y puede afectar a cualquier persona, incluso a quienes lo contrajeron previamente.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre acompañada de dolor de cabeza intenso, náusea, vómito, malestar general, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos y sarpullido.

La SESA detalló que los signos de gravedad —dolor abdominal intenso, fatiga, vómito persistente o con sangre, somnolencia y sangrado de encías, nariz, orina o excremento— requieren atención médica inmediata.

Las personas con mayor riesgo de presentar dengue grave son menores de un año, mayores de 65, embarazadas y quienes padecen otras enfermedades no controladas. No existe tratamiento específico contra el virus, por lo que el abordaje es sintomático y la prevención sigue siendo la principal herramienta de contención, coincidente con los protocolos de vigilancia sanitaria que la SESA aplica para otras enfermedades virales.

¿Cómo eliminar criaderos del mosquito del dengue en casa?

La dependencia recomendó lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros y cualquier recipiente que almacene agua; tapar todo contenedor de uso doméstico; renovar el agua cada siete días como máximo; voltear o perforar macetas para evitar la acumulación; y desechar botellas, llantas y latas en desuso.

Para protegerse de las picaduras, sugirió manga larga, pantalones de colores claros, mosquiteros en puertas y ventanas, repelente en piel expuesta, pabellones para camas y cerrar accesos al caer la noche, recomendaciones que coinciden con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

Ante un caso probable, la SESA activa el protocolo de seguimiento epidemiológico con búsqueda intencionada de contagios y recorridos casa por casa.

El personal acude debidamente identificado con uniforme y credencial; la dependencia pidió a la población facilitar el acceso a las zonas con riesgo detectado, sin precisar qué colonias de la capital están bajo vigilancia activa por el caso confirmado en febrero.