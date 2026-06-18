Invierten 31.8 mdp en nuevo auditorio escolar de Querétaro

La obra municipal tiene capacidad para más de 1,500 personas e incluye gradas y un estrado para actividades escolares.

Autoridades entregan el nuevo auditorio de la Secundaria Benito Juárez en Querétaro.

El auditorio escolar requirió una inversión municipal superior a 31.8 millones de pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- La construcción de un auditorio en la Escuela Secundaria General No. 4 Benito Juárez, ubicada en la colonia Lomas de Casa Blanca, representó una inversión municipal superior a 31.8 millones de pesos y beneficiará a 1,174 estudiantes.

El gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, encabezaron la entrega de la nueva infraestructura, acompañada de mobiliario escolar y equipamiento deportivo para las actividades académicas y físicas de la comunidad estudiantil.


rotativo.com.mx

El recinto tiene capacidad para más de 1,500 personas e incluye gradas y un estrado, elementos que permitirán realizar ceremonias, actividades culturales, encuentros escolares y eventos de integración dentro del plantel.

La obra amplía las acciones destinadas al mejoramiento de los espacios de formación en el estado, donde previamente se han realizado proyectos de rehabilitación de escuelas públicas y entregas de tecnología, mobiliario y materiales para planteles de educación básica.


Autoridades entregan el nuevo auditorio de la Secundaria Benito Ju\u00e1rez en Quer\u00e9taro. El auditorio escolar requirió una inversión municipal superior a 31.8 millones de pesos. rotativo.com.mx

Auditorio fue elegido mediante consulta ciudadana

Durante la ceremonia, Felifer Macías entregó las llaves del inmueble al director de la secundaria y explicó que la construcción surgió de la participación de habitantes en el programa municipal de consulta de obra pública.

Autoridades entregan el nuevo auditorio de la Secundaria Benito Ju\u00e1rez en Quer\u00e9taro. El auditorio escolar requiri\u00f3 una inversi\u00f3n municipal superior a 31.8 millones de pesos. rotativo.com.mx

La propuesta de la Secundaria General No. 4 resultó seleccionada entre más de 150 proyectos participantes. El plantel es considerado uno de los centros educativos con mayor matrícula en el sur de Lomas de Casa Blanca.

La intervención se suma a otras acciones de infraestructura educativa en Querétaro, mediante las cuales se han construido aulas, canchas, espacios de usos múltiples y áreas destinadas a mejorar las condiciones de aprendizaje.

Autoridades entregan el nuevo auditorio de la Secundaria Benito Ju\u00e1rez en Quer\u00e9taro. El auditorio escolar requirió una inversión municipal superior a 31.8 millones de pesos.

Kuri González recorrió las instalaciones y dialogó con alumnas y alumnos para conocer el uso que tendrá el nuevo espacio dentro de sus actividades escolares. El mandatario también presenció la distribución del mobiliario y del equipamiento deportivo entregado al plantel.

El proyecto busca que la secundaria cuente con un espacio propio para concentrar a su comunidad sin depender de instalaciones externas. También permitirá diversificar las actividades formativas y fortalecer la convivencia entre estudiantes, docentes y familias.

Autoridades entregan el nuevo auditorio de la Secundaria Benito Ju\u00e1rez en Quer\u00e9taro. El auditorio escolar requirió una inversión municipal superior a 31.8 millones de pesos. rotativo.com.mx

En años recientes, las autoridades estatales y municipales han impulsado inversiones en equipamiento para escuelas de educación básica, con la entrega de computadoras, mobiliario, material deportivo y obras de rehabilitación.

Con la apertura del auditorio, la Secundaria General No. 4 dispone de un recinto con capacidad superior a su matrícula actual, por lo que podrá utilizarse en actividades que involucren a estudiantes de ambos turnos, personal educativo y familias de Lomas de Casa Blanca.

Autoridades entregan el nuevo auditorio de la Secundaria Benito Ju\u00e1rez en Quer\u00e9taro. El auditorio escolar requirió una inversión municipal superior a 31.8 millones de pesos. rotativo.com.mx

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