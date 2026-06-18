Chihuahua, 18 de junio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social inició las operaciones del primer Centro de Educación y Cuidado Infantil del país, instalado en Paraje de Oriente, con capacidad para atender a 250 niñas y niños y un horario ampliado para respaldar a las madres trabajadoras.

El centro recibe a menores desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años y ofrece servicios integrales de educación inicial, salud, nutrición, cuidado y protección, mediante personal especializado y espacios diseñados para favorecer su desarrollo físico, cognitivo y emocional.

La primera usuaria registrada fue Paula, una niña de dos años y siete meses que ingresó a las 5:58 horas del 16 de junio debido a las necesidades laborales de su madre. La menor recibe atención en la Sala Inicial III.

El comienzo de actividades concreta la primera etapa del modelo de centros infantiles anunciado para Ciudad Juárez, impulsado por el Gobierno de México y operado por el Seguro Social como parte de una estrategia nacional de cuidados.





Personal especializado del CECI Paraje de Oriente recibe a menores en una sala de atención integral. rotativo.com.mx

¿Qué servicios ofrece el primer CECI del IMSS?

El CECI Paraje de Oriente funciona de 5:30 a 19:30 horas y dispone de 10 salas de atención integral. Su operación está a cargo de personal capacitado en pedagogía, fomento de la salud, nutrición, higiene, conservación y administración.

El horario de 14 horas busca responder a las jornadas laborales de las familias de Ciudad Juárez, especialmente de las mujeres que trabajan en la industria maquiladora y necesitan servicios de cuidado cercanos, seguros y compatibles con sus turnos.

La atención no se limita a la vigilancia de los menores. El modelo incorpora educación inicial, alimentación, seguimiento de la salud, estimulación y actividades orientadas a fortalecer el aprendizaje, la regulación emocional y la adquisición de hábitos saludables.

La apertura también representa el primer resultado tangible de una política que prevé ampliar gradualmente la infraestructura de cuidados. El IMSS ya ha planteado la instalación de centros infantiles en municipios de Querétaro, donde busca terrenos para desarrollar nuevas unidades destinadas a las familias trabajadoras.

Chihuahua concentra los primeros cinco centros

En Chihuahua se construyen los primeros cinco CECI del país. El proyecto nacional contempla llegar a mil instalaciones durante la actual administración federal, con prioridad en regiones donde existe una alta participación de mujeres en el empleo formal.

Personal especializado del CECI Paraje de Oriente recibe a menores en una sala de atención integral. rotativo.com.mx

La estrategia forma parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del director general del IMSS, Zoé Robledo, para reducir las barreras que enfrentan las madres trabajadoras y reconocer el cuidado infantil como una responsabilidad social e institucional.

El modelo se vincula con la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que permita distribuir de manera más equitativa las tareas relacionadas con la atención de niñas, niños, personas mayores y otros sectores que requieren asistencia cotidiana.

Durante el inicio de operaciones participaron Mariana Tajonar Miranda, titular de la Unidad de Atención y Cuidado Infantil; Julio Mercado Castruita, titular del Órgano de Operación y Administración Desconcentrada del IMSS en Chihuahua, y Beatriz Villasana Luna, responsable de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.

El Seguro Social informó que la expansión de los CECI buscará ofrecer servicios de cuidado con atención educativa, sanitaria y nutricional, además de brindar a las familias condiciones más compatibles con sus horarios laborales.