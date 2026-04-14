Aseguran auto ligado a robo con violencia en San José El Alto, Querétaro

POES asegura vehículo y conductor durante operativo al norte de la capital queretana.

Policía Estatal asegura auto ligado a robo con violencia en San José El Alto, Querétaro

Elementos de la POES durante una intervención operativa en la zona norte de la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. —Elementos de la Policía Estatal (POES) aseguraron un automóvil presuntamente relacionado con un robo con violencia en inmediaciones de San José El Alto, al norte de la capital queretana.

El conductor de la unidad quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

El aseguramiento se realizó durante una intervención operativa, según informó la corporación a través de sus canales oficiales, sin precisar la hora exacta del hecho ni la marca o modelo del vehículo decomisado.

San José El Alto concentra desde finales de 2025 una serie de incidentes ligados al robo de vehículos con violencia. En diciembre pasado, dos hombres fueron detenidos tras un asalto armado contra un lote de autos en esa misma colonia, un caso que derivó posteriormente en vinculación a proceso por robo ante un juez de control.

La POES no especificó si el conductor ofreció resistencia al momento del aseguramiento ni si el vehículo corresponde a un reporte de robo vigente registrado en Plataforma México.

Tampoco detalló si la intervención forma parte del Operativo Calle Segura o del Operativo Límite Estatal, dos de los dispositivos que la corporación ha mantenido activos en la zona norte del municipio.

El aseguramiento se suma al esfuerzo estatal por contener el robo vehicular, delito que ha mantenido a la corporación en labores permanentes de recuperación de unidades a partir de cruces con el sistema Plataforma México.

Tan solo en los últimos días, la POES aseguró 20 vehículos con reporte de robo vigente en intervenciones distribuidas en seis municipios. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado si se ejercerá acción penal contra el conductor.

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