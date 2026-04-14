Querétaro, 14 de abril de 2026. —Elementos de la Policía Estatal (POES) aseguraron un automóvil presuntamente relacionado con un robo con violencia en inmediaciones de San José El Alto, al norte de la capital queretana.
El conductor de la unidad quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.
El aseguramiento se realizó durante una intervención operativa, según informó la corporación a través de sus canales oficiales, sin precisar la hora exacta del hecho ni la marca o modelo del vehículo decomisado.
San José El Alto concentra desde finales de 2025 una serie de incidentes ligados al robo de vehículos con violencia. En diciembre pasado, dos hombres fueron detenidos tras un asalto armado contra un lote de autos en esa misma colonia, un caso que derivó posteriormente en vinculación a proceso por robo ante un juez de control.
La POES no especificó si el conductor ofreció resistencia al momento del aseguramiento ni si el vehículo corresponde a un reporte de robo vigente registrado en Plataforma México.
Tampoco detalló si la intervención forma parte del Operativo Calle Segura o del Operativo Límite Estatal, dos de los dispositivos que la corporación ha mantenido activos en la zona norte del municipio.
El aseguramiento se suma al esfuerzo estatal por contener el robo vehicular, delito que ha mantenido a la corporación en labores permanentes de recuperación de unidades a partir de cruces con el sistema Plataforma México.
Tan solo en los últimos días, la POES aseguró 20 vehículos con reporte de robo vigente en intervenciones distribuidas en seis municipios. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado si se ejercerá acción penal contra el conductor.