México, 25 de marzo de 2026. —Dos maestras de la preparatoria privada Anton Makarenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron asesinadas a tiros la mañana de este martes por un alumno de 15 años que ingresó al plantel con un fusil de asalto calibre 5.56 tras ser impedido de entrar a clases por llegar tarde.

El adolescente, identificado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal solo como Omar 'N', fue detenido minutos después al salir del inmueble por elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal.

Las víctimas —María del Rosario S., de 36 años, y Tania M., de 37— fueron localizadas sin vida en el interior del plantel, ubicado sobre la calle Francisco Villa, en la zona centro de la ciudad.

Enojado por no haber podido acceder al plantel, el adolescente regresó minutos después de las 8:00 horas, sacó el arma larga y disparó primero contra María del Rosario S. Tania M. intentó detenerlo y también fue atacada, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

El doble homicidio ocurrió frente a docentes y estudiantes que, al escuchar las detonaciones, buscaron refugio en las aulas y llamaron a emergencias. Informes preliminares señalan que el menor es hijastro de un elemento de la Marina-Armada de México, aunque esa vinculación no ha sido confirmada oficialmente por la dependencia federal.

En el lugar, las autoridades aseguraron el fusil calibre 5.56 con cargador y más de 40 cartuchos útiles, que quedaron a disposición de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas.

La operación de detención se activó a partir de un reporte al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Michoacán por detonaciones registradas en las inmediaciones de la preparatoria privada.

Fiscalía abre carpeta por doble homicidio en plantel privado de Lázaro Cárdenas

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que inició carpeta de investigación por el homicidio de las dos docentes y que el adolescente fue puesto a disposición de la autoridad competente conforme al sistema de justicia para adolescentes.

La dependencia precisó que los resultados periciales y las diligencias ministeriales determinarán responsabilidades conforme a la legislación vigente.

El móvil que apuntan los primeros testimonios —no ser admitido al plantel por impuntualidad y un alegado hostigamiento por parte del personal docente— no ha sido confirmado ni descartado por la Fiscalía, que mantiene en reserva los detalles de la investigación. La secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, lamentó el ataque armado contra las maestras de la institución.

¿Qué ocurre con el adolescente detenido por el doble homicidio en Lázaro Cárdenas?

El menor será procesado bajo el sistema integral de justicia para adolescentes, que en México establece medidas de internamiento diferenciadas respecto al sistema penal de adultos. Su situación jurídica quedará definida conforme avancen las diligencias ministeriales.

La Fiscalía estatal no ha emitido postura sobre el presunto vínculo familiar del adolescente con la Marina-Armada de México ni sobre el origen del fusil asegurado en el plantel.