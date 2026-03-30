México, 30 de marzo de 2026. — Lo que debía ser un acto solemne terminó convertido en el clip más compartido de la semana. Alejandra Guzmán, invitada como madrina del primer aniversario del musical Malinche, jaló con tal ímpetu la tela que cubría la placa conmemorativa que la desprendió del marco y la estrelló contra el piso del Frontón México la noche del 27 de marzo.
La cantante de 58 años reapareció apenas tres días después de que su padre, Enrique Guzmán, revelara que sufrió una lesión en la cadera al tropezarse con su perro en casa.
Ambas caderas de la intérprete son prótesis de titanio, consecuencia de múltiples intervenciones quirúrgicas a lo largo de la última década.
Nacho Cano, creador de la puesta en escena que cumplió un año en cartelera mexicana, desactivó la tensión con una frase que arrancó carcajadas entre los asistentes: de ahora en adelante, dijo, ya nadie le pedirá a Alejandra que devele placas. La abrazó y el evento continuó sin mayor contratiempo.
La rockera, lejos de incomodarse, soltó una sonrisa y preguntó si no había roto nada. Las redes hicieron el resto: el video acumula millones de reproducciones y los memes no tardaron en recordar la célebre frase de su madre, Silvia Pinal, en Mujer, casos de la vida real.