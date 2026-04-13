México, 13 de abril de 2026. —La Red Solidaria Década Contra la Impunidad lanzó una Acción Urgente en la que exige al Estado mexicano garantizar la seguridad física, psicológica y patrimonial de Jaqueline Campbell Dávila, defensora de derechos humanos y periodista que en días recientes fue blanco de una campaña coordinada de difamación y violencia de género en Saltillo, Coahuila. La organización, con estatus consultivo ante la OEA desde 2009 y ante el ECOSOC de la ONU desde 2021, documentó los ataques difundidos en Facebook los días 3 y 4 de abril, durante Semana Santa.

La defensora encabeza una organización vecinal del Centro Histórico de Saltillo que exige al Ayuntamiento ser escuchada por el impacto de la proliferación de bares en una zona habitacional de alto valor patrimonial. El 16 de febrero pasado, Campbell Dávila solicitó por escrito audiencia con el alcalde para abordar ruido fuera de norma, inseguridad, destrucción de inmuebles catalogados y presuntas conductas vinculadas a trata de personas; el 3 de marzo amplió el escrito con el señalamiento de tres bares específicos. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido respuesta a ninguna de las dos solicitudes.

El lenguaje utilizado en los ataques coincide, según la Red Solidaria, con agresiones previas difundidas por un medio de comunicación presuntamente controlado financiera y editorialmente por el Gobierno de Coahuila. La organización pidió instruir a las autoridades municipales a responder formalmente las solicitudes de audiencia y ordenar una investigación independiente sobre la posible colusión entre funcionarios, operadores políticos y los actores que difundieron los contenidos difamatorios. La petición también incluye revisar el litigio patrimonial de más de cuatro años que enfrenta la defensora sobre su propiedad, por si constituye un acto de represalia.

Trayectoria y contexto nacional de violencia contra defensoras

Campbell Dávila tiene trayectoria nacional e internacional en la defensa de mujeres víctimas de violencia vicaria, personas privadas de su libertad y comunidades indígenas. Participó en 2006 en el litigio del caso Castaños, Coahuila, donde mujeres fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares, y ha trabajado estrechamente con el obispo José Raúl Vera López. La Relatora Especial de la ONU para Personas Defensoras, Andrea Bolaños, ha señalado que las defensoras de derechos humanos en la región enfrentan "una presión sin precedentes y un retroceso acelerado". México contabiliza más de 132 mil personas desaparecidas y altos índices de feminicidio, un contexto estructural que según documentación previa sobre violencia contra defensoras ha cobrado decenas de vidas en sexenios recientes.

La Acción Urgente invoca seis instrumentos normativos: la Declaración sobre Personas Defensoras de la ONU (1998), la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente desde 2012 y las Directrices de la Unión Europea sobre Personas Defensoras. El documento fue dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, a la fiscal general Ernestina Godoy, a la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández y a la presidenta de la CNDH Rosario Piedra, así como al gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas y a la Fiscalía estatal.

¿Qué exige la Acción Urgente?

La Red Solidaria pide al Estado mexicano emitir un pronunciamiento público que rechace los ataques, abrir línea de protección inmediata para la defensora y ordenar a las autoridades municipales responder formalmente las solicitudes de audiencia pendientes desde enero. Tras la difusión del documento, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos —de la que Campbell Dávila forma parte como integrante de su Grupo Impulsor— respaldó a la periodista y defensora y reconoció su labor en la protección del patrimonio histórico de Saltillo. Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Saltillo ni el Gobierno de Coahuila han emitido postura sobre los señalamientos.