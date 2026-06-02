La UTC inaugura en Corregidora la muestra de arte Novus Orbis

La muestra reúne propuestas de estudiantes de Artes Visuales que abordan la identidad, la memoria y nuevas formas de leer la realidad actual.

El rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma, recorre las obras de estudiantes de Artes Visuales durante la inauguración de Novus Orbis.

El rector Alberto Lugo Ledesma inauguró Novus Orbis, muestra que reúne más de 30 obras de estudiantes de Artes Visuales de la UTC.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 2 de junio de 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, inauguró la exposición "Novus Orbis: Exploraciones Artísticas Contemporáneas", que reúne más de 30 obras de estudiantes de Artes Visuales en el campus universitario.

La muestra abrió con la presencia de Nohemí Nancy Martínez Osorio, coordinadora general de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en un gesto de acercamiento entre ambas instituciones.

El rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma, recorre las obras de estudiantes de Artes Visuales durante la inauguraci\u00f3n de Novus Orbis. Las obras abordan identidad, memoria y entorno, y consolidan un nuevo espacio de exhibición universitaria en Corregidora. rotativo.com.mx

Lugo Ledesma planteó la necesidad de tender puentes entre las casas de educación superior para impulsar la formación integral del estudiantado.

"La innovación y la creatividad son elementos fundamentales en la formación de las nuevas generaciones. Espacios como esta exposición permiten acercar el arte a nuestra comunidad universitaria, fomentando el pensamiento crítico, la sensibilidad social y la construcción de nuevas perspectivas para comprender nuestro entorno", señaló el rector.

El rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma, recorre las obras de estudiantes de Artes Visuales durante la inauguraci\u00f3n de Novus Orbis. Las obras abordan identidad, memoria y entorno, y consolidan un nuevo espacio de exhibición universitaria en Corregidora. rotativo.com.mx

Las piezas reunidas en este ejercicio de arte estudiantil recorren una variedad de propuestas estéticas, plásticas y conceptuales. Los autores exploran la identidad, la memoria, el entorno y las múltiples formas de interpretar la realidad contemporánea, con técnicas y disciplinas distintas que invitan al espectador a un diálogo entre la experiencia personal y los fenómenos colectivos.

Qué propone la muestra de arte de la UTC

El proyecto parte de una idea: el arte, como el cosmos, es un territorio en expansión constante, donde cada creador asume el papel de explorador para indagar el presente, releer el pasado y proyectar posibilidades hacia el futuro. Bajo esa premisa, la colección estudiantil de arte queretano funciona menos como una galería cerrada que como un mapa abierto de búsquedas individuales.

El rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma, recorre las obras de estudiantes de Artes Visuales durante la inauguraci\u00f3n de Novus Orbis. Las obras abordan identidad, memoria y entorno, y consolidan un nuevo espacio de exhibición universitaria en Corregidora. rotativo.com.mx

La colaboración con la Facultad de Artes de la UAQ coloca a la UTC dentro de un circuito universitario que en los últimos años ha multiplicado los espacios de exhibición para jóvenes creadores en el estado.

Con Novus Orbis, la institución suma una sede más a ese mapa y proyecta nuevas actividades culturales y académicas ligadas a la vinculación entre planteles.

educacionarte y culturamujerutc

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