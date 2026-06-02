La UTC inaugura en Corregidora la muestra de arte Novus Orbis

Corregidora, 2 de junio de 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, inauguró la exposición "Novus Orbis: Exploraciones Artísticas Contemporáneas", que reúne más de 30 obras de estudiantes de Artes Visuales en el campus universitario.
La muestra abrió con la presencia de Nohemí Nancy Martínez Osorio, coordinadora general de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en un gesto de acercamiento entre ambas instituciones.
Las obras abordan identidad, memoria y entorno, y consolidan un nuevo espacio de exhibición universitaria en Corregidora. rotativo.com.mx
Lugo Ledesma planteó la necesidad de tender puentes entre las casas de educación superior para impulsar la formación integral del estudiantado.
"La innovación y la creatividad son elementos fundamentales en la formación de las nuevas generaciones. Espacios como esta exposición permiten acercar el arte a nuestra comunidad universitaria, fomentando el pensamiento crítico, la sensibilidad social y la construcción de nuevas perspectivas para comprender nuestro entorno", señaló el rector.
Las obras abordan identidad, memoria y entorno, y consolidan un nuevo espacio de exhibición universitaria en Corregidora. rotativo.com.mx
Las piezas reunidas en este ejercicio de arte estudiantil recorren una variedad de propuestas estéticas, plásticas y conceptuales. Los autores exploran la identidad, la memoria, el entorno y las múltiples formas de interpretar la realidad contemporánea, con técnicas y disciplinas distintas que invitan al espectador a un diálogo entre la experiencia personal y los fenómenos colectivos.
Qué propone la muestra de arte de la UTC
El proyecto parte de una idea: el arte, como el cosmos, es un territorio en expansión constante, donde cada creador asume el papel de explorador para indagar el presente, releer el pasado y proyectar posibilidades hacia el futuro. Bajo esa premisa, la colección estudiantil de arte queretano funciona menos como una galería cerrada que como un mapa abierto de búsquedas individuales.
Las obras abordan identidad, memoria y entorno, y consolidan un nuevo espacio de exhibición universitaria en Corregidora. rotativo.com.mx
La colaboración con la Facultad de Artes de la UAQ coloca a la UTC dentro de un circuito universitario que en los últimos años ha multiplicado los espacios de exhibición para jóvenes creadores en el estado.
Con Novus Orbis, la institución suma una sede más a ese mapa y proyecta nuevas actividades culturales y académicas ligadas a la vinculación entre planteles.