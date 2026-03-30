Oaxaca, México, 30 de marzo de 2026. —Las científicas María Leticia Briseño Maas, Beatriz Hernández Carlos y Elia María del Carmen Méndez García fueron reconocidas e investidas como integrantes del Salón del Conocimiento de las Mujeres Científicas de Oaxaca, México.

La ceremonia fue presidida por el Comité Científico de Oaxaca, que integran 34 instituciones de educación superior y la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, dentro de las actividades del Congreso Estatal Género. Beatriz Hernández Carlos fue reconocida por su trabajo en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; María Leticia Briseño Maas en Ciencias Sociales, y Elia María del Carmen Méndez García, en el área de Humanidades.

Patricia Soledad Sánchez Médica y Eugenia Ruiz Dávila, integrantes del Salón del Conocimiento de las Mujeres Científicas de Oaxaca, fueron las encargadas de entregar los diplomas de reconocimiento, medallas y de imponerles la estola como integrantes del Salón. La sede del acto fueron las instalaciones del Centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral regional (CIIDIR) Oaxaca y estuvo presidido por el subsecretario de Educación Pública de Oaxaca, Marco Antonio Reyes Terán.

Beatriz Hernández Carlos: 32 publicaciones y cinco patentes desde Oaxaca

Al presentar la historia académica y científica de la doctora Beatriz Hernández Carlos, su colega Norma Francenia Santos Sánchez sostuvo que su ingreso al Salón del Conocimiento de las Mujeres Científicas de Oaxaca es un acto de justicia y reafirma el liderazgo y capacidad transformadora de las mujeres en la ciencia.

Hernández Carlos es reconocida por su trabajo en el área de las Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología. Egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1988 como Química Farmacéutica Industrial, obtuvo su maestría en Química Bio-orgánica en 1995 y su doctorado en Ciencias Químicas en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2000.

Santos Sánchez, catedrática de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, señaló que la experiencia profesional de la científica reconocida incluye su labor en la industria farmacéutica, como química analista en diversos laboratorios.

Hace más de tres décadas, en 1993, inició su actividad docente en el IPN y, desde 2002, se vinculó con Oaxaca a través de la Universidad del Mar, durante 11 años. Desde septiembre de 2013 forma parte de la Universidad Tecnológica de la Mixteca como Profesora-Investigadora Titular "C".

La producción científica de la doctora Hernández Carlos está enfocada en el estudio químico-biológico de especies vegetales con antecedentes etnobotánicos, orientado a aplicaciones ambientales, médicas y alimenticias, así como al análisis de plantas tradicionales para explorar soluciones a problemáticas agrícolas y enfermedades crónico-degenerativas.

Cuenta con 32 publicaciones indexadas en revistas internacionales, como Phytochemistry, Journal of Natural Products y Molecules, 11 capítulos de libro, dirección de 17 tesis de licenciatura y maestría, supervisión de cuatro estancias posdoctorales y colaboración en proyectos respaldados por la SECIHTI, antes Conacyt y PRODEP.

Es coautora de cinco patentes: ungüento antiinflamatorio, gel para afecciones dérmicas, dos cremas para cuidado de la piel y un secador solar mixto. Todos estos desarrollos involucran estudios de extractos de plantas oaxaqueñas, lo que refleja el potencial científico regional para la generación de productos con valor social.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) desde 2001, Investigadora Nacional Nivel 1 desde 2005 hasta 2029 y ha recibido el Perfil Deseable PRODEP en diferentes periodos. En 2013 fue galardonada con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología.

Ha impartido 139 cursos de licenciatura y posgrado en diversas instituciones como el IPN, Universidad del Mar, UTM, CINVESTAV, CICY y Universidad Veracruzana; fue Coordinadora de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad del Mar, donde logró su ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad; coordinó la Maestría en Ciencias Productos Naturales y Alimentos en la UTM; fue jefa de Carrera de Ingeniería en Alimentos y de Ingeniería Química en Procesos Sostenibles, y actualmente es Coordinadora de Investigación en la UTM desde enero de 2026.

Destacó algunos de los títulos de sus trabajos, como "Estudio químico y biológico de especies vegetales del estado de Oaxaca", "La reserva comunitaria de San Miguel Suchixtepec" y "Chile Huacle, el ingrediente clave del mole negro", que evidencian la vinculación de su labor con la realidad local.

Su línea de investigación, descrita como la "Identificación, Estudio Químico y Biológico de especies vegetales con antecedentes etnobotánicos", involucra trabajo de campo, diálogo con comunidades, experimentación en laboratorio y divulgación científica, manifestando años de dedicación.

Tal como señala: "Cada especie vegetal constituye una biblioteca química aún no completamente explorada. Sus moléculas contienen historia evolutiva, adaptación al entorno y respuestas a desafíos todavía no formulados. La responsabilidad de quienes ejercen la labor científica es aprender a interpretar estas bibliotecas antes de que desaparezcan", se puntualizó en la presentación.

Leticia Briseño Maas: 25 años construyendo ciencia social con perspectiva feminista

Visibilizar el trabajo de las mujeres que han roto techos de cristal es, ante todo, un acto de reparación. En el contexto actual, el Salón del Conocimiento de las Mujeres Científicas de Oaxaca cumple una función vital: transformar el "no se puede" que ha perseguido a tantas jóvenes, en una realidad de logros y derechos ejercidos.

Así inició Claudia Margarita Chávez Gómez la presentación de Leticia Briseño Maas, quien fue galardonada por su trabajo en Ciencias Sociales. Dijo que reconocer estas trayectorias es sembrar referentes de valentía para las nuevas generaciones, demostrando que la ciencia no es un territorio ajeno, sino el espacio donde las mujeres, con su ejemplo y tenacidad, construimos juntas un presente más equitativo para todas.

A su trayectoria se suman méritos y un despliegue de lucha, solidaridad y, sobre todo, compromiso ético. Congruente en todos sentidos, ha transformado la ciencia social en un territorio de resistencia, donde la defensa de los derechos de las mujeres y la entrega a las causas más justas no han sido sólo ideales, sino acciones concretas que buscan la transformación y beneficio social.

Chávez Gómez agregó que la historia de Briseño Maas es una historia de tenacidad y visión. Única mujer entre seis hermanos y alentada por la fuerza de su madre indígena maya, entendió desde temprano que el conocimiento era su territorio de libertad. Su identidad científica se cimenta en una dualidad poderosa: es comunicóloga de formación y maestra y doctora en pedagogía. Esta combinación le ha permitido entender que la ciencia no solo se descubre, sino que se comunica y se enseña para emancipar.

Estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y posteriormente en la UNAM. Hoy ha entregado 25 años de su vida como profesora investigadora de tiempo completo al Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO.

Desde 2013, pertenece de manera ininterrumpida al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII, Nivel I) y cuenta con el perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP.

Llegó a Oaxaca en 1997, se convirtió en una pieza clave en la lucha para la prevención y control del VIH-SIDA en el COESIDA, donde diseñó campañas informativas y de concientización que, por primera vez para muchos, integraban una necesaria perspectiva de género, sostiene Chávez Gómez.

En 2006 se convirtió en la fuerza fundadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG). Lo que comenzó como un proyecto itinerante, maduró en 2010 hasta convertirse en la Dirección de Equidad de Género de la UABJO, de la cual fue la primera directora.

En 2007, Leticia Briseño Maas fue galardonada con el Premio Nacional de la Juventud (INJUVE) por su tesis de maestría, logro que puso de manifiesto su capacidad para convertir la investigación sobre las juventudes en un aporte de relevancia nacional. En 2013, su incansable mirada en favor de la equidad de género fue reconocida por el municipio de Oaxaca de Juárez al otorgarle el título de Ciudadana Distinguida.

En 2015 fundó el Cuerpo Académico Educación y Construcción de Conocimiento. Desde ahí impulsó una línea de investigación sobre Educación, Jóvenes y Género. También ha colaborado con el Fondo Guadalupe Musalem A.C. acompañando y guiando a jóvenes indígenas de comunidades con alta marginación.

Articular la investigación con la docencia, la gestión y la vinculación social desde una ética feminista representa un gran desafío… Leticia Briseño logró este equilibrio; no solo refleja disciplina, sino un compromiso con la vida. Un ejemplo de esta fuerza fue el impulso que dio en 2019 a la creación del Protocolo para la Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres en la UABJO.

Como integrante de la Red de Estudios de Género de la región sur-sureste de la ANUIES y fundadora de la Red Internacional de Estudios Feministas y de Género, lideró investigaciones pioneras sobre la violencia digital, un tema de vanguardia que abordó en alianza estratégica con académicas de las universidades Veracruzana y Autónoma de Yucatán.

Ha impulsado cinco congresos internacionales de la Red de Formadores en Educación Intercultural (RED FEIAL). Además de tender puentes entre Berlín y España, a través del Centro Interdisciplinario e Internacional de Investigación y Enseñanza Aplicada (CIIIE A.C). Fue directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO y autora de libros; su trabajo también ha sido publicado en obras colectivas.

Elia María del Carmen Méndez García: la palabra como herramienta de justicia comunitaria

La trayectoria de la doctora Elia María del Carmen Méndez García nos demuestra que la ciencia más poderosa es aquella que se camina, que se escucha y escribe con el pulso de la memoria colectiva. Su historia no es una simple suma de grados académicos; es el relato de una mujer que decidió convertir la palabra en una herramienta de defensa y la sociología en un puente hacia la justicia, sostuvo Elvira Iveth Pérez López, al presentar a la científica del CIIDIR Oaxaca del IPN, reconocida por su trabajo en el área de Humanidades.

Señaló que, en la visión tradicional de la ciencia, se suele creer que esta solo nace entre las paredes de un laboratorio o en el desarrollo de tecnologías. Sin embargo, todo comenzó con el amor por la lengua. Como Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, Méndez García nos ha enseñado que quien domina la palabra tiene la llave para comprender el mundo.

Estudió en Madrid, becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, donde su excelencia comenzó a brillar. Pero el llamado a la tierra de sus padres: Oaxaca, la trajo de vuelta a la UABJO, donde se graduó como Maestra en Lingüística Aplicada.

En esos primeros años, ella no solo analizaba la gramática; estudiaba cómo los seres humanos nos narramos a nosotros mismos para existir. Esa curiosidad la llevó a cursar el doctorado en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por su tesis doctoral fue galardonada con el premio Cátedra Jorge Alonso que se convirtió en su libro: De relámpagos y recuerdos: minería y tradición de lucha serrana por lo común, cuya escritura fue un acto de compromiso con las comunidades y marcó el inicio de una científica que no observa desde afuera, sino que sentipiensa desde adentro.

Desde 2002, el CIIDIR Unidad Oaxaca del IPN ha sido su hogar y trinchera, dijo la académica, quien la presentó y sostuvo que en 2003 fue pieza clave en la creación de la Maestría en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales y, posteriormente, lideró la revista científica Naturaleza y Desarrollo.

Ha sido una pionera ocupando cargos directivos —desde la jefatura del departamento de actualización y capacitación docente, hasta la subdirección de servicios educativos—, desde donde coordinó emisiones de la Feria del Libro en Oaxaca, hasta el día de hoy que coordina la Maestría en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales, demostrando que la gestión también puede ser un acto de justicia.

"Como profesora-investigadora, nos ha impulsado a desarrollar mentes críticas. Fue ella la que introdujo la unidad académica de aprendizaje Género, feminismos y medio ambiente, asegurándose de que la ciencia en el CIIDIR tuviera una mirada capaz de reconocer que la defensa de la naturaleza es, intrínsecamente, una lucha por la vida", añadió.

El trabajo de la doctora ha trascendido las aulas. Fue invitada por la COPUDA para acompañar a los pueblos en la defensa del agua de los Valles Centrales. Ahí, ella no fue solo una asesora; fue una traductora de realidades y de los saberes de los sembradores de agua zapotecos.

Su labor con la UZACHI y la gestión de residuos sólidos en comunidades indígenas son ejemplos de una ciencia comprometida. Ella entiende que los pueblos de Oaxaca no son "objetos de estudio", sino sujetos de conocimiento.

Ingresar al Salón del Conocimiento de las Mujeres Científicas de Oaxaca es un reconocimiento a su tenacidad. Es recordar que, ante el despojo y el olvido, ella ha opuesto la resistencia de la memoria.