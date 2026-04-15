Profeco exhibe con lonas a 10 gasolineras que vendieron arriba de 24 pesos en México

Profeco visitó 15 estaciones y exhibió a 10 por vender gasolina y diésel arriba del precio acordado

Inspector de Profeco coloca lona en gasolinera por vender combustible arriba del precio acordado en México

Personal de Profeco encabezó las verificaciones en 15 estaciones de servicio distribuidas en distintos puntos del país.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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México, 15 de abril de 2026. —La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó las primeras lonas en 10 gasolineras del país que vendieron por encima del precio acordado de 24 pesos por litro de gasolina regular o que aplicaron tarifas excesivas en diésel, como parte de un operativo nacional para frenar abusos en el despacho de combustibles.

Inspector de Profeco coloca lona en gasolinera por vender combustible arriba del precio acordado en M\u00e9xico Personal de Profeco encabezó las verificaciones en 15 estaciones de servicio distribuidas en distintos puntos del país. rotativo.com.mx

La dependencia federal informó que sus inspectores visitaron 15 estaciones de servicio en distintos puntos del territorio nacional. De ese universo, siete fueron exhibidas por rebasar el tope de 24 pesos en gasolina regular y tres más por cobrar precios excesivos en diésel. En las cinco restantes no se detectaron irregularidades que ameritaran la colocación de la lona.

La medida forma parte de la instrucción girada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar precios justos en los combustibles y proteger la economía de los consumidores.

Los operativos continuarán de manera permanente en todo el país, con verificaciones que la dependencia ha planteado como una herramienta de presión social sobre los gasolineros que incumplen el acuerdo voluntario de precios.

Inspector de Profeco coloca lona en gasolinera por vender combustible arriba del precio acordado en M\u00e9xico Personal de Profeco encabezó las verificaciones en 15 estaciones de servicio distribuidas en distintos puntos del país. rotativo.com.mx

La estrategia de exhibir con lonas a los establecimientos busca orientar a los automovilistas hacia estaciones que sí respetan el tope de 24 pesos por litro en regular, además de marcar visualmente a quienes lo ignoran.

Las verificaciones se suman a los reportes semanales de Quién es Quién en los Combustibles, herramienta con la que la Profeco monitorea de forma sistemática los precios en todo el territorio.

Las acciones se enmarcan en el acuerdo voluntario que el Gobierno federal sostiene con los empresarios gasolineros desde el inicio de la actual administración, mecanismo que fija como referencia el tope de 24 pesos por litro de gasolina regular y que ha sido la base de las inspecciones recientes.

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