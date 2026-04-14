San Juan del Río, 14 de abril de 2026. — La diputada local Leonor Mejía Barraza abrió el plazo de recepción de trabajos para el concurso de dibujo infantil "Mi vida sin teléfono celular y redes sociales", dirigido a estudiantes de Primaria en Querétaro, con fecha límite el próximo 24 de abril y premiación prevista para el 30 del mismo mes en la sede de la LXI Legislatura.

La convocatoria contempla dos categorías por grado escolar y seis ganadores en total, según detalló la legisladora del Partido Acción Nacional.

La categoría A incluye a niñas y niños de primero a tercer grado de Primaria, mientras que la B agrupa a los de cuarto a sexto. Las bases exigen que los dibujos se elaboren en hoja tamaño carta con técnicas manuales —colores, crayones, acuarelas o plumones— y rechazan explícitamente los trabajos digitales.

Cada pieza debe incluir al reverso nombre completo del participante, edad, grado escolar, plantel y datos de contacto de madre, padre o tutor, y enviarse al correo leonormejia@legislatura-qro.gob.mx.

La actividad se suma a otras iniciativas enfocadas en infancia que Mejía ha impulsado desde el Congreso del Estado, donde funge como primera secretaria de la Mesa Directiva en el periodo que corre del 2 de abril al 1 de octubre de 2026.

El jurado evaluará tres criterios: originalidad, creatividad y relación con el tema, según la convocatoria. La legisladora planteó el ejercicio como una invitación a reflexionar sobre el uso del tiempo fuera de las pantallas.

"Queremos que nuestras niñas y niños imaginen, creen y nos compartan cómo sería su vida priorizando el tiempo en familia, el juego y la convivencia", expresó Mejía al lanzar la convocatoria.

La diputada ha sostenido una agenda recurrente sobre salud mental y bienestar de la niñez queretana. En enero de este año llamó a instituciones y sociedad a atender la depresión infantil en Querétaro, problemática que, advirtió entonces, se agravó tras los efectos persistentes de la pandemia y requiere respuesta desde el ámbito familiar, escolar y gubernamental.

El concurso se inscribe en esa misma línea de trabajo, al vincular el tiempo de pantalla con la convivencia familiar y la actividad recreativa.

La ceremonia de premiación se realizará el 30 de abril en las instalaciones de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro.

"La infancia se vive, se disfruta y se protege, y este tipo de iniciativas nos permiten seguir construyendo entornos más sanos para nuestras niñas y niños", concluyó la legisladora.

La convocatoria no precisó el tipo de premio que recibirán los ganadores de cada categoría.