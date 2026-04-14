Leonor Mejía convoca a concurso de dibujo infantil sin celulares en Querétaro

Congreso de Querétaro recibe trabajos hasta el 24 de abril; premiación se realizará en el recinto legislativo.

Niñas y niños de Primaria en Querétaro dibujando para el concurso convocado por la diputada Leonor Mejía

La diputada local Leonor Mejía Barraza, del PAN, lanzó la convocatoria al concurso de dibujo infantil desde el Congreso del Estado de Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 14, 2026
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San Juan del Río, 14 de abril de 2026. — La diputada local Leonor Mejía Barraza abrió el plazo de recepción de trabajos para el concurso de dibujo infantil "Mi vida sin teléfono celular y redes sociales", dirigido a estudiantes de Primaria en Querétaro, con fecha límite el próximo 24 de abril y premiación prevista para el 30 del mismo mes en la sede de la LXI Legislatura.

La convocatoria contempla dos categorías por grado escolar y seis ganadores en total, según detalló la legisladora del Partido Acción Nacional.

La categoría A incluye a niñas y niños de primero a tercer grado de Primaria, mientras que la B agrupa a los de cuarto a sexto. Las bases exigen que los dibujos se elaboren en hoja tamaño carta con técnicas manuales —colores, crayones, acuarelas o plumones— y rechazan explícitamente los trabajos digitales.

Cada pieza debe incluir al reverso nombre completo del participante, edad, grado escolar, plantel y datos de contacto de madre, padre o tutor, y enviarse al correo leonormejia@legislatura-qro.gob.mx.

La actividad se suma a otras iniciativas enfocadas en infancia que Mejía ha impulsado desde el Congreso del Estado, donde funge como primera secretaria de la Mesa Directiva en el periodo que corre del 2 de abril al 1 de octubre de 2026.

El jurado evaluará tres criterios: originalidad, creatividad y relación con el tema, según la convocatoria. La legisladora planteó el ejercicio como una invitación a reflexionar sobre el uso del tiempo fuera de las pantallas.

"Queremos que nuestras niñas y niños imaginen, creen y nos compartan cómo sería su vida priorizando el tiempo en familia, el juego y la convivencia", expresó Mejía al lanzar la convocatoria.

La diputada ha sostenido una agenda recurrente sobre salud mental y bienestar de la niñez queretana. En enero de este año llamó a instituciones y sociedad a atender la depresión infantil en Querétaro, problemática que, advirtió entonces, se agravó tras los efectos persistentes de la pandemia y requiere respuesta desde el ámbito familiar, escolar y gubernamental.

El concurso se inscribe en esa misma línea de trabajo, al vincular el tiempo de pantalla con la convivencia familiar y la actividad recreativa.

La ceremonia de premiación se realizará el 30 de abril en las instalaciones de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro.

"La infancia se vive, se disfruta y se protege, y este tipo de iniciativas nos permiten seguir construyendo entornos más sanos para nuestras niñas y niños", concluyó la legisladora.

La convocatoria no precisó el tipo de premio que recibirán los ganadores de cada categoría.

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