Madrid, 6 de abril de 2026. — El Barcelona venció 2-1 al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el sábado pasado, con un tanto agónico de Robert Lewandowski al minuto 87, y se colocó a siete puntos del Real Madrid en la cima de LaLiga EA Sports cuando restan ocho jornadas para el cierre del campeonato.

El conjunto culé, dirigido por Hansi Flick, encadenó así su sexta victoria consecutiva en el campeonato español y dejó la defensa del título a tiro de piedra, en una jornada en la que el Real Madrid había caído sorpresivamente 2-1 ante el Mallorca horas antes.

El triunfo blaugrana se construyó sobre una doble adversidad: la apertura del marcador del local Giuliano Simeone al minuto 39 y la posterior superioridad numérica que el Atlético perdió en el descuento del primer tiempo.

El delantero rojiblanco controló de manera notable un balón largo de Clément Lenglet y batió a Joan García para adelantar al equipo de Diego Simeone frente a sus 67 mil 710 aficionados.

La reacción del Barcelona llegó apenas tres minutos después. Marcus Rashford recibió por la banda izquierda, combinó con Dani Olmo y definió entre las piernas del portero Juan Musso para empatar el partido al minuto 42, en una jugada que selló su mejor actuación con la camiseta culé desde su llegada al club.

El partido cambió de signo definitivamente en el séptimo minuto añadido del primer tiempo, cuando Nicolás González fue expulsado por una entrada sobre Lamine Yamal en las inmediaciones del área.

El árbitro Mateo Busquets Ferrer mostró inicialmente segunda amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR la cambió por roja directa.

El Atlético de Madrid jugó los 45 minutos restantes con diez hombres, aunque a inicios del segundo tiempo el árbitro pareció equilibrar la balanza al expulsar al defensa azulgrana Gerard Martín por una entrada sobre Thiago Almada.

La revisión del VAR, sin embargo, terminó por anular esa segunda roja. La Comisión Arbitral del Atlético manifestó posteriormente su descontento con esta decisión y acusó parcialidad en el manejo de las acciones disciplinarias del encuentro.

El gol de la victoria llegó al minuto 87. Joao Cancelo disparó desde el costado derecho del área, Musso rechazó con dificultad y Lewandowski, atento al rebote, empujó el balón al fondo de las redes para firmar su tanto número 18 en el campeonato.

El Barcelona dominó las estadísticas del partido con 66.9% de posesión, 22 disparos contra seis del rival y ocho remates al arco frente a apenas dos de los locales. Hansi Flick reconoció en rueda de prensa la dificultad del compromiso: "No es fácil jugar aquí", declaró el técnico alemán al cierre del encuentro.

El Atlético de Madrid suma tres derrotas consecutivas en todas las competiciones y se mantiene un punto por debajo del Villarreal, tercer clasificado de LaLiga.

La derrota deja además un sabor amargo de cara al cruce que ambos equipos disputarán en cuartos de final de la Champions League, ya que culés y rojiblancos volverán a verse las caras en una eliminatoria que se anticipa cargada de revancha.

Antes de eso, el conjunto blaugrana deberá superar dos bajas sensibles: Ronald Araújo y Marc Bernal salieron lesionados durante el partido del Metropolitano y son duda para los próximos compromisos.