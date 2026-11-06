San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- El gobierno municipal decidió rescindir el contrato del servicio médico de los trabajadores sindicalizados porque el proveedor no siempre entregaba los expedientes clínicos y no hubo una respuesta adecuada de su parte, afirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
Cabrera lo explicó en entrevista, al responder sobre el comunicado con el que el gobierno municipal anunció el cambio de servicio médico una semana antes. Según dijo, el aviso se dio a los trabajadores y a la población para que la información no se distorsionara.
Sobre la respuesta pública de Gregorio López, el alcalde sostuvo que el sindicato no tiene por qué contestar, porque el asunto es con un proveedor, y cuestionó qué facultad tiene en él. Lo único que el municipio debe garantizar, dijo, es un servicio médico de calidad.
Para Cabrera, se trata de un tema administrativo y no sindical.
El alcalde atribuyó al proveedor interrupciones del servicio por reclamos de supuestas deudas. Dijo que, mientras tanto, el municipio paga facturas de entre 2 y 3 millones de pesos cada jueves en materia de salud, y que esos adeudos se dirimirán entre el área de Administración y el proveedor, sin relación con la atención a los trabajadores.
Con el proveedor, reconoció, el municipio batalló mucho: a veces no entregaba los expedientes clínicos, por lo que algunas personas deberán repetir estudios.
Para la transición, el municipio instaló una farmacia y firmó un contrato con otra institución médica privada. Ya se programan cirugías, y Cabrera pidió que en una segunda intervención se informara cuántas personas requieren tratamiento quirúrgico y cómo se programarán, porque, dijo, el equipo está apurado por atenderlas.
El alcalde coincidió con los líderes sindicales en que hay que atender a los derechohabientes y a sus familias de la mejor manera.
Si el sindicato tiene un interés particular en el tema, añadió, puede alegarlo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Los detalles técnicos de la transición, indicó, los dará el área de Administración, que será la voz del municipio en el asunto.