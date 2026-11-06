San Juan del Río rescinde proveedor médico por no dar expedientes

Según Cabrera, el municipio paga de 2 a 3 millones de pesos cada jueves en salud; las deudas se verán con el proveedor.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante una entrevista sobre la rescisión del contrato del servicio médico para trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia explicó que el municipio rescindió el contrato del proveedor de servicios médicos para trabajadores sindicalizados debido a problemas administrativos y a la falta de entrega de expedientes clínicos. Aseguró que la atención continuará mediante una nueva institución médica privada.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 06, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- El gobierno municipal decidió rescindir el contrato del servicio médico de los trabajadores sindicalizados porque el proveedor no siempre entregaba los expedientes clínicos y no hubo una respuesta adecuada de su parte, afirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Cabrera lo explicó en entrevista, al responder sobre el comunicado con el que el gobierno municipal anunció el cambio de servicio médico una semana antes. Según dijo, el aviso se dio a los trabajadores y a la población para que la información no se distorsionara.

Sobre la respuesta pública de Gregorio López, el alcalde sostuvo que el sindicato no tiene por qué contestar, porque el asunto es con un proveedor, y cuestionó qué facultad tiene en él. Lo único que el municipio debe garantizar, dijo, es un servicio médico de calidad.

Para Cabrera, se trata de un tema administrativo y no sindical.

El alcalde atribuyó al proveedor interrupciones del servicio por reclamos de supuestas deudas. Dijo que, mientras tanto, el municipio paga facturas de entre 2 y 3 millones de pesos cada jueves en materia de salud, y que esos adeudos se dirimirán entre el área de Administración y el proveedor, sin relación con la atención a los trabajadores.

Con el proveedor, reconoció, el municipio batalló mucho: a veces no entregaba los expedientes clínicos, por lo que algunas personas deberán repetir estudios.

Para la transición, el municipio instaló una farmacia y firmó un contrato con otra institución médica privada. Ya se programan cirugías, y Cabrera pidió que en una segunda intervención se informara cuántas personas requieren tratamiento quirúrgico y cómo se programarán, porque, dijo, el equipo está apurado por atenderlas.

El alcalde coincidió con los líderes sindicales en que hay que atender a los derechohabientes y a sus familias de la mejor manera.

Si el sindicato tiene un interés particular en el tema, añadió, puede alegarlo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Los detalles técnicos de la transición, indicó, los dará el área de Administración, que será la voz del municipio en el asunto.

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