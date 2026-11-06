San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- El director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) quiere participar en el proceso electoral de 2027, pero por ahora, afirmó Antonio Pérez Cabrera, su compromiso sigue con la dependencia y con San Juan del Río.

Cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, respondió:

“Mi compromiso actual está al 100% con la JAPAM y con San Juan del Río. Sí quiero participar en el proceso electoral, pero lo haré en su momento y cuando la ley me lo permita, porque quiero estar donde se toman las decisiones para seguir aportando resultados tangibles a nuestro municipio”.

Sobre si su intención es llegar a una diputación local, señaló que su objetivo es “estar donde se toman las decisiones para ayudar a San Juan, que yo sea competitivo y pueda aportar a mi partido”.

Su trayectoria en el servicio público suma 20 años y, de acuerdo con su propio recuento, incluye dos cargos de elección popular.

Fue regidor en la administración pasada, electo en la planilla de la administración de Roberto Cabrera, y le tocó coordinar la fracción de Acción Nacional en el cabildo. En esta ocasión volvió a ser electo: “actualmente soy síndico propietario con licencia, ahorita haciendo la función de dirigir a la Japam”, mencionó.

En administraciones pasadas también fue jefe de marketing en la Secretaría de Turismo, director de Desarrollo Turístico, subsecretario de Desarrollo Económico y secretario de Desarrollo Social y Económico.

Al hablar de cómo debería elegir la ciudadanía un perfil, el director dijo que, más allá de ver “colores”, deberían ver las capacidades y los resultados que los contendientes han tenido en cargos anteriores.

“Yo siempre he preguntado que cuando una propuesta política hace alguna oferta de lo que va a hacer, pues tienen que ver hacia atrás qué ha hecho. Entonces, en el caso de un servidor pueden constatar de manera tangible hemos dejado resultados donde estamos”, añadió.