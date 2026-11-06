San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) vende tinacos a 3,700 pesos con el programa Agua Segura: 500 pesos de pago inicial y el resto en 10 mensualidades a través del recibo del agua, informó su director, Antonio Pérez.

El programa contempla distribuir este año 1,000 tinacos de 1,100 litros, de los cuales Pérez dijo que ya se entregó alrededor de 20%.

Eso equivale a unos 200 tinacos y deja cerca de 800 pendientes.

Los 3,700 pesos corresponden al costo de adquisición directa con el fabricante, explicó Pérez, y el organismo no obtiene utilidad por la comercialización.

Del precio, 500 pesos se cubren al inicio. Los 3,200 restantes pueden pagarse en 10 mensualidades que se cobran en el recibo del agua; si fueran pagos iguales, cada uno sería de 320 pesos.

El programa incluye la instalación gratuita del tinaco en el domicilio de quien lo compra, un servicio que en el mercado puede costar hasta 1,500 pesos, señaló el funcionario.

Pérez agregó que existen descuentos adicionales de hasta 50% para adultos mayores, personas con discapacidad y habitantes en situación de vulnerabilidad económica.

En esos casos, el tinaco puede reducirse a alrededor de 1,800 pesos, con un pago inicial de 200 pesos y el resto, unos 1,600 pesos, diferido.

Pérez invitó a la ciudadanía interesada a acercarse a las oficinas de JAPAM para conocer los requisitos y acceder al programa.

Según el director, Agua Segura busca apoyar la economía familiar y facilitar el almacenamiento de agua en los hogares.