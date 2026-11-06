JAPAM abre 700 lugares gratis para correr en San Juan del Río

La segunda edición de “Soy Guardián y Corro por el Agua” será el 29 de noviembre, con salida y meta en el Centro Cívico Municipal.

Mascota robot con playera, un hombre que sostiene la playera y dos mujeres ante la lona de la carrera

La carrera de JAPAM tendrá salida y meta en el Centro Cívico Municipal de San Juan del Río.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 06, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- El registro para la segunda carrera gratuita “Soy Guardián y Corro por el Agua” será presencial y comenzará el 9 de noviembre. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) ofrece 700 lugares.

La prueba se correrá el 29 de noviembre en San Juan del Río, con salida y meta en el Centro Cívico Municipal. Los recorridos serán de 3, 6 y 12 kilómetros.

El registro tiene un tope de 175 personas por día.

El 9 de noviembre será en la Unidad Deportiva Maquío, de 10:00 a 13:00 horas. El 10 de noviembre, en el Portal del Diezmo, con el mismo horario. El 11 de noviembre se regresa a la Unidad Deportiva Maquío, de 15:00 a 18:00 horas.

La cuarta sede es el Museo Interactivo de Cultura del Agua (MICA), un sábado de 14:00 a 17:00 horas.

Las personas adultas deben presentar copia de su credencial del INE con domicilio en San Juan del Río y el último recibo de pago de JAPAM. Quien se registre tiene que ir personalmente para firmar una responsiva.

Para los menores de edad, el tutor entregará su credencial del INE vigente con domicilio en el municipio, el acta de nacimiento del participante y el último recibo de pago de JAPAM. El adulto debe estar presente para firmar la responsiva.

En 12 kilómetros, el primer lugar de las ramas femenil y varonil recibirá 5 mil pesos. En 6 kilómetros, el primer lugar ganará 2 mil pesos.

En los 3 kilómetros, la categoría infantil “Río” premiará con sorpresas a los tres primeros lugares y la categoría “Mar” entregará mil 500 pesos.

Antonio Pérez, director de JAPAM, explicó que la carrera busca promover la actividad física y la conciencia sobre el cuidado del agua.

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