Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Las facultades de Ciencias Naturales y de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se sumaron al paro de actividades, con lo que el movimiento estudiantil se amplía a pesar de que el Comité Interfacultativo entregó a Rectoría un primer pliego petitorio el 3 de noviembre.

En Ciencias Naturales, con sede en Juriquilla, la suspensión se aprobó por votación: 385 estudiantes se pronunciaron a favor del paro y 183, en contra.

El alumnado advirtió que mantendrá la suspensión hasta que las autoridades universitarias atiendan su pliego petitorio o presenten compromisos concretos con fechas de cumplimiento. El paro afecta únicamente al campus Juriquilla.

En Arquitectura, la comunidad de la licenciatura informó el inicio de una suspensión provisional de actividades académicas a partir del 5 de noviembre. A través de la Sociedad de Alumnos Arquitectura a Nueva Escala (ARQNE), señaló que la medida responde a las problemáticas, inconformidades y demandas expresadas por el estudiantado.

El edificio de Arquitectura permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, mientras se buscan espacios de diálogo y negociación para alcanzar acuerdos definitivos.

Por su parte, la rectora Silvia Amaya Llano informó que ya se instalaron las primeras mesas de diálogo con estudiantes. Además, giró una circular dirigida a las autoridades de las facultades y de la Escuela de Bachilleres, así como al personal docente y administrativo, en la que les instruye a no ejercer represalias contra quienes participen en paros, plantones, movilizaciones u otras formas de organización estudiantil.

La Facultad de Filosofía permanece al margen de la entrega del primer pliego interfacultativo, porque sus estudiantes siguen elaborando un documento propio. La fecha de entrega se dará a conocer más adelante.