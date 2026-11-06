San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- San Juan del Río será sede, del 4 al 6 de diciembre, de la segunda edición del Torneo del Pavo y de la primera Expo Flag, dos eventos de flag football que se realizarán en la Unidad Deportiva Maquío con equipos de distintos municipios y estados.

Abraham Corona, director de Turismo municipal, explicó que ambas actividades forman parte de la estrategia para posicionar al municipio como destino de turismo deportivo. El propósito, dijo, es atraer visitantes y generar derrama para hoteles, restaurantes y comercios.

El programa arranca el 4 de diciembre con una clínica deportiva para niños y jóvenes a cargo de Canelo MVP y los hermanos Snell, deportistas y creadores de contenido vinculados al flag football.

El 5 y el 6 de diciembre se jugarán los partidos del torneo, con rondas clasificatorias y finales. En paralelo, la Expo Flag reunirá a marcas y proveedores de equipo para este deporte.

La inscripción cuesta mil 400 pesos por equipo y garantiza al menos tres partidos. Las categorías, los requisitos y los datos de registro se publicarán en las redes sociales de Expo Flag y de la Liga Estatal Intermunicipal de Flag.

La liga cuenta con cerca de 12 equipos de San Juan del Río, Tequisquiapan, Cadereyta, Huichapan y otros municipios. Además, se espera la llegada de equipos de Pachuca, Querétaro, Ciudad de México y Toluca.

Los organizadores buscan ampliar el flag football en la región y abrir camino al talento joven hacia competencias estatales, nacionales e internacionales. Con ese fin han establecido contacto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y con organizaciones del futbol mexicano para conformar una liga confederada.

La Unidad Deportiva Maquío cuenta con espacios y condiciones para adaptar las canchas, y con capacidad para jugadores, familias y espectadores. Por las bajas temperaturas previstas, los partidos se programarán temprano y concluirían entre las 18:00 y las 19:00 horas.

Corona recordó que eventos anteriores, como el Tocho Patrio del 18 y 19 de septiembre, reunieron, según estimaciones, entre mil y dos mil personas por día y también dieron movimiento a la actividad hotelera.