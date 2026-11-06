San Juan del Río será sede del Torneo del Pavo y la Expo Flag

Del 4 al 6 de diciembre habrá torneo, clínica deportiva con Canelo MVP y los hermanos Snell y una expo de marcas de flag football.

Directivo de la liga de flag football habla al micrófono en la presentación del Torneo del Pavo en San Juan del Río
  • La inscripción cuesta mil 400 pesos por equipo y garantiza al menos tres partidos.
Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 06, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- San Juan del Río será sede, del 4 al 6 de diciembre, de la segunda edición del Torneo del Pavo y de la primera Expo Flag, dos eventos de flag football que se realizarán en la Unidad Deportiva Maquío con equipos de distintos municipios y estados.

Abraham Corona, director de Turismo municipal, explicó que ambas actividades forman parte de la estrategia para posicionar al municipio como destino de turismo deportivo. El propósito, dijo, es atraer visitantes y generar derrama para hoteles, restaurantes y comercios.

El programa arranca el 4 de diciembre con una clínica deportiva para niños y jóvenes a cargo de Canelo MVP y los hermanos Snell, deportistas y creadores de contenido vinculados al flag football.

El 5 y el 6 de diciembre se jugarán los partidos del torneo, con rondas clasificatorias y finales. En paralelo, la Expo Flag reunirá a marcas y proveedores de equipo para este deporte.

La inscripción cuesta mil 400 pesos por equipo y garantiza al menos tres partidos. Las categorías, los requisitos y los datos de registro se publicarán en las redes sociales de Expo Flag y de la Liga Estatal Intermunicipal de Flag.

La liga cuenta con cerca de 12 equipos de San Juan del Río, Tequisquiapan, Cadereyta, Huichapan y otros municipios. Además, se espera la llegada de equipos de Pachuca, Querétaro, Ciudad de México y Toluca.

Los organizadores buscan ampliar el flag football en la región y abrir camino al talento joven hacia competencias estatales, nacionales e internacionales. Con ese fin han establecido contacto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y con organizaciones del futbol mexicano para conformar una liga confederada.

La Unidad Deportiva Maquío cuenta con espacios y condiciones para adaptar las canchas, y con capacidad para jugadores, familias y espectadores. Por las bajas temperaturas previstas, los partidos se programarán temprano y concluirían entre las 18:00 y las 19:00 horas.

Corona recordó que eventos anteriores, como el Tocho Patrio del 18 y 19 de septiembre, reunieron, según estimaciones, entre mil y dos mil personas por día y también dieron movimiento a la actividad hotelera.

san juan del rio futbol deportes

Reciente

Estudiantes de Arquitectura con pancartas y un megáfono durante la protesta por el paro en la UAQ, en Querétaro
Querétaro

Se suman Ciencias Naturales y Arquitectura al paro en la UAQ

En Ciencias Naturales el paro se aprobó con 385 votos a favor y 183 en contra; Arquitectura mantiene cerrado su edificio hasta nuevo aviso.

Mujer en cama sostiene termómetro y pañuelo, imagen ilustrativa sobre la vacuna contra la influenza en Querétaro
Querétaro

Vacuna contra influenza en Querétaro suma poco más de 10%

La Secretaría de Salud estatal visita espacios con adultos mayores, guarderías y estancias infantiles para elevar la demanda entre los grupos prioritarios.

Mujer abrigada contra el frío con suéter rosa de punto y bufanda azul grisácea que le cubre nariz y boca, con los brazos cruzados frente a un muro de ladrillo blanco
Editorial

Piden a quienes duermen en portales de Querétaro ir a albergues

Javier Amaya Torres, de Protección Civil estatal, dijo que los recorridos se concentran en el Centro Histórico, donde algunas personas duermen en portales.

Integrantes del Grupo de Trabajo 1 «Sostenibilidad Turística» reunidos en una sala de la Sectur durante la primera sesión ordinaria
México

Sectur y Semarnat crearán indicadores de turismo sustentable

El Grupo de Trabajo 1 de la Comisión Ejecutiva de Turismo presentó una ruta en dos fases, de octubre de 2026 a diciembre de 2027.