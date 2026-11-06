Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Un cateo ejecutado en un inmueble del fraccionamiento Hacienda del Campanario, en la capital del estado, derivó en el aseguramiento de grandes cantidades de dinero en efectivo, cuatro armas de fuego, cuatro cartuchos y ocho vehículos de alta gama, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La diligencia formó parte de las acciones de Sinergia por Querétaro.
El inmueble también quedó asegurado.
Durante la intervención, personal ministerial y de la Policía de Investigación localizó además diversos objetos que la Fiscalía describió como de alto valor monetario.
Los indicios quedaron bajo resguardo para su incorporación a la carpeta de investigación y el análisis pericial correspondiente. Entre ellos se encuentran el dinero en efectivo, las cuatro armas de fuego, los cuatro cartuchos, los ocho vehículos y los demás objetos localizados durante el cateo.
El operativo fue encabezado por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID), con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Gabinete de Seguridad y la Guardia Nacional.