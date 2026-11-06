Cateo en Querétaro asegura dinero, armas y 8 vehículos

El inmueble quedó bajo resguardo y los indicios pasarán a la investigación para el análisis pericial correspondiente.

Operativo de cateo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en el fraccionamiento Hacienda del Campanario, donde fueron asegurados dinero en efectivo, cuatro armas de fuego, ocho vehículos de alta gama y objetos de valor.

La Fiscalía de Querétaro realizó un cateo en un inmueble de Hacienda del Campanario, donde aseguró dinero en efectivo, cuatro armas de fuego, cuatro cartuchos y ocho vehículos de alta gama. La intervención formó parte de la estrategia Sinergia por Querétaro y los indicios quedaron integrados a una carpeta de investigación.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 06, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Un cateo ejecutado en un inmueble del fraccionamiento Hacienda del Campanario, en la capital del estado, derivó en el aseguramiento de grandes cantidades de dinero en efectivo, cuatro armas de fuego, cuatro cartuchos y ocho vehículos de alta gama, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La diligencia formó parte de las acciones de Sinergia por Querétaro.

El inmueble también quedó asegurado.

Durante la intervención, personal ministerial y de la Policía de Investigación localizó además diversos objetos que la Fiscalía describió como de alto valor monetario.

Los indicios quedaron bajo resguardo para su incorporación a la carpeta de investigación y el análisis pericial correspondiente. Entre ellos se encuentran el dinero en efectivo, las cuatro armas de fuego, los cuatro cartuchos, los ocho vehículos y los demás objetos localizados durante el cateo.

El operativo fue encabezado por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID), con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Gabinete de Seguridad y la Guardia Nacional.

seguridad sucesos criminalidad fiscalía

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